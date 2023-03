Vastaisku Bahmutin luona: Tankki levitti savua, sotilaat rynnäköivät Venäjän asemiin

Taistelut jatkuvat kiivaina Itä-Ukrainan Donetskissa sijaitsevan Bahmutin kaupungin ympäristössä.

Venäjän joukot ovat edenneet hitaasti Bahmutin pohjois- ja eteläpuolella, minkä on arvioitu vaarantavan kaupungin huoltoyhteydet ja uhkaavan puolustajia mahdollisella saarrolla.

Monien sotilasasiantuntijoiden mukaan Ukrainan olisi korkea aika vetäytyä kaupungista ja soveltaa liikkuvaa puolustustaistelua uusissa asemissa. Ankarien taisteluiden pelätään sitovan yhä enemmän reservejä, joita voitaisiin käyttää myöhemmin ukrainalaisten uusissa vastahyökkäyksissä.

Ukrainan puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov vakuuttaa hyökkääjien kärsineen huomattavasti suurempia tappioita alueella. Hän sanoi Ukrinformin mukaan, että Venäjän sotilaita on kaatunut Bahmutin taisteluissa jopa seitsemän kertaa enemmän kuin ukrainalaisia.

Ukrainan joukkojen on kerrottu toteuttaneen viime päivinä useita vastahyökkäyksiä Bahmutin eteläpuolella. Tavoitteena on työntää venäläisjoukot kauemmas paikallisesta maantiestä, jonka varassa kaupungin huoltokuljetukset ovat. Pohjoisempana kulkee toinen maantie, mutta sillä kulkevat ajoneuvot ovat jo joutuneet venäläisjoukkojen suorasuuntaustulen kohteeksi.

Ukrainan 24. erillinen rynnäkköpataljoona Aidar on julkaissut lennokin kuvaaman videon eräästä iskusta. Kyseinen vapaaehtoisyksikkö muodostettiin kesäkuussa 2014 Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan taisteluiden seurauksena.

Videolla Ukrainan panssarivaunu tulittaa kohti Venäjän asemia ja levittää samalla savuverhon, jonka suojissa useita M113-miehistönkuljetusvaunuja pääsee etenemään.

M113-vaunut ylittävät avomaaston ja pysähtyvät metsikön laitaan, jossa jalkaväkiryhmät poistuvat ajoneuvoista ja jatkavat hyökkäystä.

Soldiers of the 24th Separate Assault Battalion Aidar, supported by a tank and APCs M113, storm Russian position. pic.twitter.com/HYPEtK52UK

Bakhmut

The AFU repulsed attacks in the area of Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Khromove, Bakhmut and Ivanivske. I have not noticed any change in the north since yesterday. pic.twitter.com/B65D7Ijw8A

— Def Mon (@DefMon3) March 2, 2023