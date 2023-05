Vastahyökkäys lähestyy – Ukraina kouluttaa siviilejä sotilaiksi ennätysvauhtia

Ukraina kouluttaa nopeutuvalla tahdilla siviilejä sotilaiksi vastaamaan sen tulevan vastahyökkäyksen tarpeisiin, kirjoittaa Wall Street Journal.

Suurella osalla koulutettavista ei ole lainkaan aiempaa sotilaskokemusta saati kokemusta rintamalta.

Noin parikymmentä Ukrainan armeijan yksikköä on pidätetty toistaiseksi rintamalta kouluttamista tulevaa hyökkäystä varten ja kerätäkseen voimia. Joukot ovat kuitenkin tietojen mukaan koko ajan valmiudessa.

WSJ:n mukaan Ukraina katsoo Venäjän joukkojen olevan Bahmutin rankkojen taistelujen jälkeen väsyneitä ja omien uusien joukkojen olevan näille vahva vastus.

Ukraina kouluttaa erikoisjoukkojaan nyt ennätysajassa: esimerkiksi Artanin pataljoona erikoisjoukkojen määrä on kasvanut 70 sotilaasta 350 sotilaaseen vuoden aikana.

Suurimmalla osalla uusista joukoista ei ole aiempaa sotilastaustaa, vaan mukana on esimerkiksi turvamies, lakimies ja näyttelijä.

Myös joukkoihin liittymisen vaatimuksia on jonkin verran höllennetty, vaikka pääsykoe mukaan haluaville järjestetään edelleen.

Artanin pataljoona on tänä vuonna enimmäkseen keskittynyt kouluttamiseen, vaikka se on osallistunut viime vuonna myös taisteluihin. Joskus osaa sotilaista on tarvittu täydentämään rintaman miehitystä tai suorittamaan yksittäisiä sabotaasitehtäviä.

Joukkojen koulutuksessa keskitytään niin erilaisten aseiden käyttöön kuin rintamalla ja taistelussa toimimiseen.