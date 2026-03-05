Vastaatko tuntemattomaan numeroon? Vain joka kolmas vastaa

Vain joka kolmas suomalaisista vastaa tuntemattomiin numeroihin. Asia ilmenee yhteystietopalvelu Fonectan teettämästä tutkimuksesta. Lähes kaksi kolmesta vastaa tuntemattomiin numeroihin vain silloin, kun odottaa puhelua esimerkiksi lääkäriltä tai työnhausta. Noin joka kymmenes ei vastaa tuntemattomiin numeroihin koskaan.

Tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin edellisessä, vuonna 2024 toteutetussa tutkimuksessa. Suurin ero edelliseen tutkimukseen verrattuna on tapahtunut yli 55-vuotiaissa. He vastaavat puheluihin entistä harvemmin. Yli 55-vuotiaista-vuotiaista jopa 14 prosenttia ei vastaa tuntemattomiin numeroihin koskaan.

55–64-vuotiaiden ikäryhmässä vastaaminen on vähentynyt myös niissä tilanteissa, joissa puhelua osataan odottaa. Näihin puheluihin vastaa enää 58 prosenttia ikäryhmästä, kun vuonna 2024 niihin vastasi 61 prosenttia..

Yli 65-vuotiaiden halukkuus vastata puheluihin aina on laskenut merkittävästi. Heistä joka viides sanoo sanoo vastaavansa puheluihin aina, kun vuonna 2024 osuus oli vielä lähes kolmanneksen. Tämä tarkoittaa, että kaiken kaikkiaan yli 55-vuotiaita on yhä vaikeampi tavoittaa.

Selitys voi olla koko ajan yleistyvät huijauspuhelut, jotka kohdistuvat usein nimenomaan näihin ikäryhmiin.

– Yhteiskunnallisesti on ongelmallista, kun ihmiset vastaavat yhä harvemmin puheluihin. Terveydenhuollossa tämä voi näkyä niin, että samalle potilaalle joudutaan soittamaan useita kertoja. Pahimmillaan potilas ei saa apua ajallaan. Ihmiset haluavat ennen vastaamista tietää, kuka soittaa, toteaa Fonectan liiketoimintajohtaja Toni Wistbacka tiedotteessa.

Nuoret vastaavat puheluihin aiempaa useammin

Yleisen käsityksen mukaan nykyajan nuoret eivät vastaa puhelimeen eikä heitä tavoita soittamalla. Tilanne on turhauttanut esimerkiksi työnantajia, joiden on ollut vaikea tavoittaa potentiaalisia kesätyöntekijöitä. Sen sijaan nuoret käyttävät mieluummin erilaisia pikaviestisovelluksia.

Fonectan tutkimustulos kumoaa kuitenkin käsityksen, että nuoret eivät vastailisi puhelimeen. Tulosten mukaan nuoret itse asiassa vastaavat nykyään puhelimeen useammin kuin vielä kaksi vuotta sitten. Nuorista vain kaksi prosenttia sanoi, ettei vastaa tuntemattomiin numeroihin koskaan. Vielä vuonna 2024 osuus oli kymmenen prosenttia.

Jos nuoret odottavat puhelua joltain taholta, heistä peräti kolme neljästä vastaa tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun. Nuorista joka neljäs sanoo vastaavansa tuntemattomiin numeroihin aina.

Kaikkein eniten tuntemattomiin numeroihin vastaavat 25–34 -vuotiaat aikuiset. Heistä jopa 40 prosenttia sanoo vastaavansa tuntemattomiin numeroihin aina. Viisi prosenttia ilmoitti, ettei vastaa niihin koskaan.

Tutkimuksen toteutti Iro Research helmikuussa 2026 ja siihen vastasi tuhat eri-ikäistä suomalaista. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka usein vastataan tuntemattomiin numeroihin. Tuntemattomilla numeroilla tarkoitetaan numeroita, joiden omistajaa vastaanottaja ei tunne entuudestaan. Tässä yhteydessä tuntematon numero ei tarkoita siis salattua numeroa, jonka näkyvyys on estetty kokonaan. Tutkimustuloksia verrattiin samanlaiseen tutkimukseen, joka tehtiin syyskuussa 2024.