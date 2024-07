Vasemmistoliitosta älähdettiin: SDP:n uudet edustajat saatu epävarmoiksi rajalaista

Eduskunta äänestää perjantaina rajalaista, joka mahdollistaa turvapaikanhaun keskeyttämisen väliaikaisesti itärajalla esimerkiksi hybridihyökkäyksessä.

Helsingin Sanomat kertoo, että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sai ryhmänsä ”rivit suoriksi”. Vielä tiistaina HS:n mukaan yhdeksän SDP:n kansanedustajaa ilmoitti eduskuntaryhmän kokouksessa äänestävänsä lakia vastaan, mutta lopulta vain kuusi kansanedustajaa jätti määräaikaan mennessä kirjallisen pyynnön poiketa ryhmän lakia kannattavasta linjasta. Kantansa muuttaneet tai epävarmat ovat HS:n mukaan uusia kansanedustajia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on pahoillaan pääoppositiopuolueen toiminnasta.

– Nyt kolme ensimmäisen kauden (!) edustajaa on saatu epävarmoiksi, uskaltavatko he äänestää vastaan. Hyvin surullista, kun kyse on ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta, Honkasalo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on vastannut Honkasalolle.

– Miksi et itse hyväksy, että he ovat arvioineet tilannetta uudestaan ja päätyneet asettamaan maamme turvallisuuden ja koskemattomuuden vaakakupissa tärkeäksi? Minä arvostan sitä, että tiedon lisääntyessä voidaan myös kantoja pohtia uudestaan, Heinonen toteaa X:ssä.

