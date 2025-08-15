Verkkouutiset

Viikonloppu alkaa paikoitellen epävakaassa säässä. Arkistokuva. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Varoituskartta hehkuu: Ukkoset ja tuulenpuuskat vyöryvät Suomeen

  • Julkaistu 15.08.2025 | 16:12
  • Päivitetty 15.08.2025 | 16:12
  • Sää
Merialueilla tuulenpuuskat voivat nousta jopa 23 metriin sekunnissa.
Viikonloppu alkaa suuressa osassa maata myrskyisässä säässä, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Laitoksen perjantaina päivittämän varoituskartan mukaan raju ukonilman varoitus on annettu suureen osaan maata. Varoituskartta on nähtävissä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.

Ennusteen mukaan ukkosilta vältytään vain paikoitellen maan keski- ja itäosissa.

Osaan maata on annettu myös maastopalovaroitus. Varoitukset ovat voimassa Ahvenanmaalla, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Perjantaina ukkospuuskia voi ilmetä myös merialueilla. Varoitus on voimassa kaikilla Suomea ympäröivillä merialueilla.

Varoituskartta hehkuu keltaisena myös huomenna lauantaina. Ukkosvaroitus on voimassa lauantaina lähinnä maan itä- ja keskiosissa. Sen lisäksi länsirannikolla on varoitus vaarallisista tuulenpuuskista. Varoitus on voimassa myös merialueilla.

Pohjanlahdella tuulenpuuskat voivat nousta jopa 23 metriin sekunnissa. Myrskypuuskan rajaksi mielletään 25 metriä sekunnissa.

Ukkospuuskista ja tuulista varoitetaan myös maan eteläosissa. Suomenlahden merialueilla tuulenpuuskat voivat nousta jopa 19 metriin sekunnissa.

Tilanne helpottaa sunnuntaihin mennessä. Silloin maa-alueilla ei ole voimassa olevia varoituksia. Merialueilla on voimassa aallokkovaroitus.

