Varoituskartta hehkuu, tänne myrsky iskee

Välipäiville povattu myrsky saapuu Suomeen lauantaina, ja Ilmatieteen laitos onkin antanut lukuisia varoituksia eri puolille maata. Myrsky iskee rajuimmin länsirannikolle, ja Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla tuulen nopeus voi puuskissa yltää jopa 25 metriin sekunnissa.

Lähes koko maassa on lauantaina voimassa vaarallisen tai mahdollisesti vaarallisen tuulen varoituksia, lukuun ottamatta Pohjois- ja Etelä-Savoa, Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa. Maa-alueilla tuuli kaataa paikoin puita ja katkoo sähköjä sekä voi aiheuttaa vaaraa säälle alttiissa toiminnassa. Vaikutuksia voi olla myös tie-, raide- ja meriliikenteen sujuvuudessa, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Lauantain odotetaan olevan joulun paluuliikenteen vilkkain päivä.

Myös merialueille on annettu kovan tuulen varoituksia. Selkämeren eteläosassa on voimassa myös aallokkovaroitus, ja merkitsevä aallonkorkeus voi ylittää seitsemän metriä.