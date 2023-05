Varoitus Tallinnan liikenteestä: Tilanne kriittinen

Tallinnan kaupunginjohtaja Mihhail Kõlvart tunnustaa Viron pääkaupungin liikennetilanteen olevan ”kriittinen”, kertoo Viron yleisradio ERR.

– Mutta mitään ei ole tehtävissä. Meidän tulee olla valmiita siihen, että tämä jännitteinen ajanjakso jatkuu vuoden loppuun asti, sanoi Kõlvart tiedotustilaisuudessa.

Tallinnassa on on yhtäaikaisesti käynnissä useita työmaita, joiden takia sekä henkilöauto- että joukkoliikenne seisovat ruuhkassa tuntikaupalla. Kävellen etenee nopeammin kuin henkilöautolla tai bussilla.

Kaksi suurinta työmaata ovat Vana-Sadaman raitiovaunulinjan rakentaminen ja Stockmannilta keskikaupungin (Kesklinn) risteyksestä satamaan asti ulottuvat Jõe- ja Pronksi-katujen kunnostustyöt.

Molempien suurprojektien samanaikaisuus johtuu siitä, että niiden ulkomaisen rahoituksen määräaika on lähestymässä.

Työt vaikuttavat siis suuresti satama-alueen liikenteeseen ja erityisesti D-terminaalin läheisyyteen.

– Ymmärrän kyllä miltä tämä näyttää ja ymmärrän, että tilanne kaupungin kaduilla on kriittinen. Mutta kysymys onkin siinä, mikä on vaihtoehto? Me kaikki ymmärrämme, että kaupunkitila tarvitsee muutoksia. Erityisesti keskustassa, vetosi Kõlvart.

Kaupunginjohtaja perusteli, että ”muutoksia ei ole mahdollista tehdä katuja sulkematta”.

– Keskustassa on kaikki kadut ja valtakadut kytköksissä, joten yhden kadun sulkeminen aiheuttaa joka tapauksessa ruuhkia.

Kõlvart sanoo, että toisena vaihtoehtona olisi ollut tehdä suuremmat rakennustyöt neljän vuoden aikana.

– Mutta kokonaiskuvassa ei liikennetilanne niiden neljän vuoden aikana olisi ollut paljoa parempi nykyisestä. — Valitsemamme tie on oikea. Parempi kärsiä kahden vuoden ajan kuin, että asia kestää kolme tai neljä vuotta. Tämä tilanne kestää vähintään vuoden loppuun. Se on tosiasia.