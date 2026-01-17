Varoitus rintamalta: Venäjä valmistelee suurhyökkäystä etulinjan kaupunkiin

Venäjän sodanjohto näyttää valmistautuvan täysimittaiseen hyökkäykseen Kostjantynivkan kaupunkiin Itä-Ukrainan Donetskin alueella, kertoo ukrainalainen sotilasasiantuntija Kostjantyn Mashovets.
Hän kuitenkin korostaa, että Venäjän joukoilla ei tällä hetkellä ole taistelukykyä tällaiseen hyökkäykseen.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
Mashovets kertoo Venäjän joukkojen keskittäneen voimansa Kostjantynivkan suunnalla kaupungin kaakkoispuolella sijaitseviin asutuskeskuksiin hyökäten kahden tai kolmen sotilaan ryhmissä ilman ajoneuvoja 10–12 kertaa päivässä.
Hänen mukaansa Venäjän joukkojen käyttämä taktiikka on onnistunut jossain määrin Kostjantynivkan koillispuolella.
Mashovets raportoi, että Venäjän joukot yrittävät saartaa Kostjantynivkan, mutta eivät pysty keskittämään riittävästi joukkoja tehostaakseen hyökkäyksiä ja edetäkseen syvemmälle.