Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainailaissotilaita palaamassa etulinjasta Kostjantynivkan alueelta, 130 päivää kestäneiden taisteluiden jälkeen joulukuussa 2025. AFP / LEHTIKUVA / IRYNA RYBAKOVA

Varoitus rintamalta: Venäjä valmistelee suurhyökkäystä etulinjan kaupunkiin

  • Julkaistu 17.01.2026 | 10:00
  • Päivitetty 17.01.2026 | 09:04
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjä keskittää joukkoja Kostjantynivkan kaakkoispuolella sijaitseviin asutuskeskuksiin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän sodanjohto näyttää valmistautuvan täysimittaiseen hyökkäykseen Kostjantynivkan kaupunkiin Itä-Ukrainan Donetskin alueella, kertoo ukrainalainen sotilasasiantuntija Kostjantyn Mashovets.

Hän kuitenkin korostaa, että Venäjän joukoilla ei tällä hetkellä ole taistelukykyä tällaiseen hyökkäykseen.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Mashovets kertoo Venäjän joukkojen keskittäneen voimansa Kostjantynivkan suunnalla kaupungin kaakkoispuolella sijaitseviin asutuskeskuksiin hyökäten kahden tai kolmen sotilaan ryhmissä ilman ajoneuvoja 10–12 kertaa päivässä.

Hänen mukaansa Venäjän joukkojen käyttämä taktiikka on onnistunut jossain määrin Kostjantynivkan koillispuolella.

Mashovets raportoi, että Venäjän joukot yrittävät saartaa Kostjantynivkan, mutta eivät pysty keskittämään riittävästi joukkoja tehostaakseen hyökkäyksiä ja edetäkseen syvemmälle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)