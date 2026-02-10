Varoitus rintamalta: Hyökkääjä etenee ja pommittaa rajusti etulinjan kaupunkia

Taistelut jatkuvat tauotta Kostjantynivkan suunnalla Ukrainan Donetskin alueella, uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten Social News -mediaan.

Hyökkääjä tekee kaikkensa päästäkseen kaupungin laitamille, kertoo Tsunami-rykmentin ensimmäisen pataljoonan komentaja Andrii Dovganjuk.

Yksikkö kuuluu ukrainalaisista poliiseista koostuvaan Liut-prikaatiin.

Dovganjukin mukaan Venäjän joukot ovat ottaneet logistiikkareitit lähes kokonaan hallintaansa. Hyökkääjä käyttää paljon drooneja ja aiheuttaa tuhoa liitopommeilla Ukrainan etulinjan asemissa.

Hän kertoo venäläisten olevan varsin hyvin valmistautuneita, hyökkäävän huonossa säässä, naamioivan itsensä taitavasti, kykenevän ampumaan alas tiedustelulennokkeja ja käyttävän koodattuja radioviestejä.

– Viime aikoina vihollinen on käyttänyt vähemmän raskaita panssaroituja ajoneuvoja, koska tuhoamme niitä järjestelmällisesti drooneilla. Vihollisella on myös yksi suuri ongelma – meillä on valmiiksi rakennettuja linnoitteita ja esteitä.