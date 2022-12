Varoitus pitkästä koronasta: Oireita kärsiviä tiedettyä enemmän

Pitkän koronan luonne ja määritelmä on yhä hämärä peitossa, sanoo Karoliinisen instituutin professori Petter Brodin. Professori kommentoi asiaa Svenska Dagbladetille.

Pitkästä koronasta, eli koronaviruksen pitkäaikaisoireista on käyty runsaasti keskustelua tiedeyhteisön sisällä. Taudille ei ole löydetty tarkkaa määritelmää, ja tutkijoiden mukaan kyse onkin pikemminkin useista taudeista kuin yhdestä selkeästä diagnoosista. Professori Bodinin mukaan uutisointi on ollut tältä osin ongelmallista.

– Tämä on todellinen huolenaihe. Keskustelu ei ole keskittynyt vaikeasti sairaisiin, vaan heihin, jotka uskovat sairastavansa pitkää koronaa ja kokevat olonsa väsyneeksi ja kuluneeksi. Ja sitä ryhmää on hyvin vaikea määritellä.

Ei ole harvinaista kärsiä väsymyksestä infektion jälkeen, eikä korona ole tästä virusten joukossa poikkeus, Brodin sanoo. Osa koronan sairastaneista kärsii kuitenkin kiistatta myös vakavammista pitkäaikaisoireista, hän toteaa. SVT on aikaisemmin arvioinut 50 000 ruotsalaisen kärsivän pitkästä koronasta, mutta Brodin pitää todellista lukua todennäköisesti huomattavasti korkeampana.

Tarkan luvun arvioiminen on vaikeaa, sillä pitkän koronan oireet poikkeavat paljonkin toisistaan.

– Oireiden kirjo on laaja, aina lievistä tapauksista hengenvaarallisiin sydän- ja keuhkovaurioihin. Heitä on onneksi aika vähän, mutta he ovat hyvin sairaita.

Brodin osallistuu nyt pitkän koronan syitä ja mahdollisia hoitomuotoja selvittävään kansainväliseen tutkimukseen. Lopputuloksiin on vielä aikaa, mutta Brodinilla on esittää jo teoria pitkäaikaisoreiden syystä.

– Heidän immuunijärjestelmänsä on yhä aktivoitunut, ja on merkkejä siitä, että immuunijärjestelmä keskittyy yhä koronainfektion torjumiseen. Tätä emme näe toipuneilla.

– Uskomme, että ainakin osalla virus on pysynyt kudoksissa.

Haastattelussa Brodin korostaa, että pitkän koronan määritelmä on nyt hankala ja laaja. Jotkut tutkijat ovat nähneet yhteyksiä mielenterveysongelmien ja pitkän koronan oireiden välillä.

– Kun uusi epäselvä sairaus, jota emme pysty diagnostisoimaan, ilmaantuu, tulevat myös monet muista syistä huonosti voivat hyppäämään siihen kelkkaan, Brodin sanoo.