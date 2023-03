Varoitus – nyt huijataan OmaVeron nimissä

Eri hakukoneilla ”OmaVero”-hakusana on tarjonnut ensimmäisenä sponsoroituna hakutuloksena aidon näköistä kalastelusivua OmaVeron verkkosivujen nimissä.

Huijareiden maksamat mainokset saattavat joskus päätyä hetkellisesti hakukoneisiin tarjolle, vaikka palveluntarjoajat pyrkivät seulomaan haitallisia sivustoja pois hakutuloksista.

Huijauksen tunnistaa ylimääräisestä ”-fi.org”-päätteestä osoitteen lopussa.

Huijauslinkki ohjaa mobiililaitteilla tietojenkalastelusivustolle. Vastaavanlaisille tietojenkalastelusivustoille voi päätyä myös erilaisten huijausviestien kautta. Osassa viesteistä on vastaanottajille väitetty, että he ovat oikeutettuja veronpalautuksiin tai vaihtoehtoisesti heitä on pyydetty maksamaan jokin tietty summa takaisin verottajalle.

Viranomaisten ja pankkien sivustot kannattaa tallentaa kirjamerkkeihin, jotta oikea sivu on aina helposti käytettävissä. Mikäli epäilet joutuneesi haitalliselle sivustolle, kannattaa aina tarkistaa verkkosivun osoitekenttä, sillä siitä voi tunnistaa haitallisen sivun.

Uudessa huijauksessa osoitteen ero voi olla pieni, esimerkiksi ylimääräinen pääte ”-fi.org”. Kaikilla mobiililaitteilla pääte ei URL-kentässä mahdu edes näkymään.

Mikäli olet syöttänyt tietosi tietojenkalastelusivustolle ole kiireellisesti yhteydessä pankkiisi ja tee asiasta rikosilmoitus. Nopealla reagoinnilla voidaan välttyä tilien ja rahojen päätyminen rikollisten käsiin.

