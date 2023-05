Varoitus muuttajille: Nämä virheet tulee välttää

Yleisimpiä muuttajille sattuvia vahinkoja ovat tavaroiden hajoamiset, mutta pahimmillaan muutto voi keskeytyä palo- tai vesivahinkoon, kertoo vakuutusyhtiö LähiTapiola.

Vakavin vaaran paikka syntyy sähköjä päälle kytkiessä.

– Sähkösopimus on solmittu, sähköt menevät päälle ja huonolla tuurilla liesi on jäänyt tai mennyt muuttovilskeessä päälle. Jos liedellä silloin on syttyvää tavaraa, palo voi liehahtaa nopeastikin. Tyypillisestihän tavaroita kannetaan muutossa sisään suuria määriä ja käytetään niitä laskutasoja, joita on vapaana, LähiTapiola Pirkanmaan korvauspalveluista vastaava johtaja Antti Määttänen kuvaa tiedotteessa.

– Lieden päälle tai sen lähelle ei kuitenkaan koskaan tulisi laittaa mitään ylimääräistä.

Määttäsen mukaan paloja voi syntyä myös loppusiivouksen yhteydessä. Jos liesi epähuomiossa unohtuu päälle ilman, että asunnossa on ketään, voi sen yläpuolella oleva kaappi hiljalleen kuumentua ja syttyä palamaan.

Muuttojen yhteydessä tapahtuvat vesivahingot taas liittyvät tyypillisesti pois vietyihin astianpesukoneisiin.

– Jos keittiön putkia ei ole tulpattu, saattaa seuraava asukas pahimmillaan laittaa hanan päälle, jolloin vesi voi valua suoraan allaskaappiin tulovesiputkesta. Toinen mahdollinen vuotolähde on poistovesiputki. Joskus myös huonosti vetävä putki saattaa alkaa tihuttaa hiljalleen, jolloin kosteusvahinko kehittyy ajan kuluessa, LähiTapiolan korvauspäällikkö Matti Karimäki sanoo.

Hänen mukaansa pois muuttavan vuokralaisen kannattaa aina sopia erikseen, kuka vastaa putkien tulppauksesta. Jos tulppausta ei tehdä, siitä tulee aina varoittaa uutta asukasta.

– Toisinaan vesivahinkotapaukset voivat olla aika monimutkaisiakin selvitellä. Lopulta vahinko voi tulla korvattavaksi esimerkiksi edellisen tai uuden asukkaan, vuokranantajan tai taloyhtiön vakuutuksesta.