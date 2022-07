Varoitus lisääntyvästä väkivallasta – ”Venäjän hyökkäyssota luo konflikteja”

CMI:n ohjelmajohtaja Ville Brummerin mukaan tarve rauhanvälitystyölle on epävakaassa maailmantilanteessa kova: Venäjän käy hyökkäyssotaa Ukrainassa, Suomi on liittymässä Natoon, Euroopassa on energiakriisi ja globaalilla tasolla on ilmastoon liittyviä haasteita.

– Kyllähän viimeaikaiset tapahtumat tarkoittavat sitä, että tällä hetkellä kaikki ei toimi maailmassa niin kuin pitäisi, Brummer sanoi Porin Suomi Areenassa keskustelussa Suomen rauhanvälitystyön roolista.

– Se, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa, on ehkä pidemmän trendin tulos, joka on nähtävillä globaalisti. Viime vuosina on ollut nähtävissä aika paljon sitä, että valtioilla on ehkä vähemmän halua ratkaista konflikteja rauhanomaisesti ja väkivallan käyttö on lisääntynyt – Vuoristo-Karabahissa, Etiopiassa, Myanmarissa. Tämä on yksi osa tätä trendiä.

Brummerin mukaan toinen pitkäaikainen trendi on YK:n haasteet ja turvallisuusneuvoston kyvyttömyys luoda auktoriteettia rauhanvälitykselle.

– Ja totta kai nyt, kun Venäjä on (Ukrainassa) konfliktin osapuolena ja sodan aloittajana, turvallisuusneuvoston rooli tulee vielä paljon kyseenalaisemmaksi.

– Mutta nämä ovat kaksi trendiä, jotka ovat kestäneet jo pidemmän ajan, ja ne ehkä kulminoituvat tähän aikaan.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen on huolissaan Ukrainan tapahtumista.

– Näen ison riskin, että näitä konflikteja tulee vielä lisää nimenomaan tämän Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutuksesta. Me olemme ajautumassa globaaliin ruokakriisiin, inflaatio on monissa maissa kovalla tasolla ja jos katsotaan esimerkiksi Sri Lankan tämänhetkisiä tapahtumia (ja levottomuuksia), Satonen totesi.

– Tämä nykyinen tilanne voi poikia lisää sisäisiä jännitteitä. Silloin voi sanoa, että tarve rauhanvälitykselle on kasvamassa eikä suinkaan vähenemässä.

Satosen mielestä omien resurssiensa puitteissa Suomen on varmasti syytä olla mukana rauhanvälityksessä niin paljon kuin mahdollista.

– Jos mietitään taloudellisessa mielessä, niin minä luulen, että ne rauhanturvaamiseen menevät resurssit ovat kuitenkin kohtuullisen pieniä koko valtion budjettia silmällä pitäen tai verrattuna lisättyihin puolustus- ja sotilasmenoihin.

– Minä uskon, että jos pystytään osoittamaan, että niillä saadaan oikeasti tuloksia aikaan, niin tähän (rauhanvälittämiseen) kannattaa varmasti laittaa resursseja.