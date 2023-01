Varoitus liikenteeseen: Sakea lumisade muuttaa ajokelin huonoksi

Sakeat lumisateet huonontavat tänään torstaina ajokeliä Uudeltamaalta maan keski- ja itäosan kautta Koillismaalle ja Itä-Lappiin ulottuvalla alueella.

– Sadealueen länsireuna on yltänyt torstaina aamulla lähelle Hankoniemeä. Pääkaupunkiseudulla lunta voi tulla vähän alle 10 senttimetriä. Itäisellä Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja siitä pohjoiseen päin sisämaassa suurimmat kertymät ovat 10–15 senttimetriä. Lumisade on paikoin sakeaa, toteaa Forecan meteorologi Markus Mäntykannas blogissa.

Huono ajokeli jatkuu iltaan saakka etenkin itäosissa, missä lunta tulee Karjalan ja Savon maakunnissa vielä illallakin.

–Etelässä lumentulo loppuu torstaina puolenpäivän jälkeen. Lämpötila kohoaa etelässä vähäksi aikaa plussan puolelle, joten lumet menevät loskaiseksi varsinkin pääväylillä. Sivuväylät, missä ei ole suolattu, ovat hyvin liukkaita, Mäntykannas sanoo.

Lännessä ja pohjoisen länsipuoliskolla ei juurikaan sada torstaina. Sää on pilvistä, lämpötilat ovat pikkupakkasella. Myös eteläisessä Suomessa pakastuu perjantain vastaisena yönä.

– Se mikä vetää loskaksi, jäätyy yön aikana. Perjantaiaamun tilanne näyttää hyvin liukkaalta. Ajokeli on huono etelässä ja idässä, varsinkin suolaamattomilla teillä. Alempi tieverkosto voi olla vielä hyvin luminen ja jäinen, Mäntykannas ennustaa.

Mäntykannaan mukaan sää kylmenee perjantaiksi.

– Päivällä on laajalti pikkupakkasta, etelässä ja lounaassa rantavyöhykkeellä on kuitenkin vielä plussaa. Sää on enimmäkseen pilvistä, lännessä pilvipeite voi paikoin rakoilla, Markus Mäntykannas sanoo.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan lauantaista on tulossa poutainen pakkaspäivä, mutta sunnuntaista alkaen sää alkaa jälleen lauhtua.