Varoitus liikenteeseen: Ajokeli on paikoin erittäin huono

Ajokelit ovat olleet tänään ja jatkuvat myös huomenna laajalti huonoina monin paikoin eri puolella Suomea, Fintraffic varoittaa. Erityisesti Pirkanmaata varoitetaan nyt erittäin huonoista ajokeleistä ja hyvin runsaasta lumisateesta Ilmatieteen laitoksen ennusteissa.

Varoituksia huonoista ajokeleistä on annettu lisäksi Satakuntaan, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Etelä-Savoon, Päijät-Hämeeseen sekä Kanta-Hämeeseen.

– Huomenna ajokeli on paikoin erittäin huono, ja sateita on luvassa kaikissa olomuodoissaan. Haastaviin ajo-olosuhteisiin onkin hyvä varautua jo aamun työmatkaliikenteessä. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei kesärenkailla ole enää asiaa liikenteeseen. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää lumi- ja vesisateessa myös siihen, että takavalot ovat päällä. Muistetaan myös pitkät turvavälit sekä kelien mukainen tilannenopeus, jotta vältytään turhilta onnettomuuksilta, muistuttaa Fintrafficin tieliikennekeskuksesta päivystävä päällikkö Tuuli Salonen tiedotteessa.

Fintrafficin tieliikennekeskukset palvelevat ympärivuorokautisesti tieliikenteen ohjaamisessa, liikennetiedottamisessa ja häiriönhallinnassa. Työtä turvallisen ja sujuvan maantieliikenteen hyväksi tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja muiden liikenteen toimijoiden kanssa.