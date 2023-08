Varoitus Kremlille: Kansan tyytyväisyys voi romahtaa

Venäjään erikoistunut tutkija Ksenija Kirillova toteaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) julkaisemassa artikkelissa venäläisten jo tottuneen vuosikymmenten saatossa siihen, etteivät voi juuri vaikuttaa maansa tapahtumiin. Tästä tuloksena on ”opitun avuttomuuden” oireyhtymä.

– Se johtaa tilanteeseen, jossa kansa hyväksyy minkä tahansa viranomaisten toimenpiteen ja ihmiset uskottelevat itselleen, että päätökset ovat oikeita, Kirillova avaa.

Tässä avainasemassa on kansan usko siihen, että Venäjää uhataan sen rajojen ulkopuolelta. Näin heistä saadaan täysin valtiovallasta riippuvaisia ja tyytyväisiä sen toimintaan.

– lluusiota maan ulkopuolelta tulevasta uhasta ylläpidetään keinotekoisesti propagandan avulla. Tämän seurauksena venäläinen yhteiskunta on vuodesta 2014 lähtien tottunut tuntemaan itsensä piiritetyksi linnakkeeksi, jota vastaan hyökätään jatkuvasti sekä lännestä että Ukrainasta, Kirillova avaa.

– (Vladimir) Putin on koko ajan pitänyt itseään ainoana suojana ulkoista hyökkäystä vastaan, ja venäläisten enemmistön silmissä tämä on toiminut; häntä pidetään ehdottoman välttämättömänä maan selviytymisen kannalta, vaikka ihmiset suhtautuvatkin syvän epäluuloisesti valtion puuttumiseen heidän yksityiselämäänsä, hän jatkaa.

Alkaako kansa vaatimaan selityksiä?

Tämän myötä todennäköisimmäksi uhaksi Putinin hallinnolle nousee Kremlin epäonnistuminen roolissaan kansan suojelijana samalla, kun se puuttuu laajalti kansansa yksityiselämään. Nämä tekijät voivat romahduttaa kansan tyytyväisyyden ja saada heidät vaatimaan selityksiä.

Tämä luo, yhdistettynä elintason jyrkkään laskuun, todellisen riskin hallinnolle, Kirillova arvioi.

Merkit viranomaisten otteen tiukentumisesta kansastaan ovat jo ilmassa. Liikekannallepanon valmistelusta on merkkejä ja kutsuntaikärajaa on nostettu samalla, kun lupaus alaikärajan nostosta petettiin. Myös aborttilain tiukentamista on ministeritasolta väläytetty.

– On hyvin todennäköistä, että tällaiset toimenpiteet herättävät venäläisissä tyytymättömyyttä. Koska ne lisäävät entisestään kuilua ihmisten elämän ja Kremlin tarinan välillä, ne voivat löysentää Putinin otetta kansastaan, Kirillova toteaa.