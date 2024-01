Varoitus Kiinan toimista: Ratkaiseva päätös on pian edessä

Kiinan presidentiltä Xi Jinpingiltä odotetaan päätöstä Taiwanin liittämisestä Kiinaan tulevien vuosien aikana, arvioi turvallisuusasiantuntija Dmitri Alperovitch.

Alperovitchin mukaan vaihtoehtoina ovat päätöksen siirtäminen tuleville sukupolville tai sotilaalliset toimet.

– Nämä vaalit vahvistavat todennäköisesti Pekingin näkemystä, että Taiwan siirtyy yhä kauemmaksi mantereesta, kun yhdistymisen kannatus on painunut ennätysmatalalle, Alperovitch kirjoittaa X:ssä viitetan Taiwanin eilisiin vaaleihin.

Jo lähivuosille voidaan odottaa Kiinalta aggressiivisempia toimia.

– Pekingistä odotetaan lisää jännitteitä ja aggressiivisia toimia seuraavien neljän vuoden aikana, kun Lain tiivistää entisestään alueellisia ja maailmanlaajuisia kumppanimaita auttaakseen rakentamaan diplomaattista tukea Taiwanille, Alperovitch toteaa.

Eilen järjestetyissä vaaleissa Taiwanin presidentiksi valittiin demokraattisen edistyspuolueen (DPP) Lai Ching-te eli William Lai.

Vaalit johtivat jakautuneeseen hallitukseen, kun DPP voitti presidentinvaalit mutta ei saanut enemmistöä lainsäädäntöelimessä.

Alperovitch katsoo tilanteen johtavan vaikeuksiin viedä läpi puolustukseen liittyviä uudistuksia.

Kaikki kolme merkittävää puoluetta Taiwanin vaaleissa kampanjoivat puolustusbudjetin kasvattamisen puolesta.

Jakautunut hallitus luo kuitenkin haasteita keskeisten puolustusuudistusten läpiviennille, joista vallitsee erimielisyyksiä eri puolueiden kesken.

Uudistuksien läpiviemiseksi DPP:n täytyy tehdä yhteistyötä Kiinan kansallispuolue Kuomintangin (KMT).

Taiwan election:

As expected, we got a divided government outcome with the ruling DPP party candidate and current VP Lai winning the presidency in a crowded field but not getting a majority in the legislature which could make passing key defense reforms a big challenge

🧵

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) January 13, 2024