Varoitus huonosta ajokelistä – etelärannikolle paikoin 20 senttimetriä lunta

Ajokeli on huomenna perjantaina heikko maan eteläosassa lumisateiden vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos.
Ennusteen mukaan lumisateet saapuvat maan lounaisosaan jo torstai-illan aikana. Yön aikana lumialue leviää myös muualle Etelä-Suomeen.
Lauantaiaamuun mennessä lunta kertyneekin maan eteläosiin 5–10 senttimetriä. Lumisade ja pöllyävä lumi tekevät ajokelistä huonon. Varoitus huonosta ajokelistä on annettu Ahvenanmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntiin.
Suomenlahdella voi ennusteen mukaan syntyä perjantaina myös sakeita lumikuuronauhoja. Etelärannikolla tällaiset nauhat voivat hitaasti edetessään tai paikalleen pysähtyessään tuoda jopa 10–20 senttimetrin lumikerroksen, paikoin enemmänkin.
Ilmatieteen laitoksen meteorologin Eevi Silvennoisen mukaan lumikuuronauhojen ja siten pahimpien lumipyryalueiden sijaintia on hankalaa ennustaa.
– Pienikin muutos tuulen suunnassa voi liikuttaa kapeaa kuuronauhaa suuntaan tai toiseen, Silvennoinen tiivistää.
Päivälämpötila jäänee etelässä 5–10 pakkasasteeseen. Pohjoisosissa päästään kuitenkin palelemaan jopa 20–35 pakkasasteessa. Vähätuulisilla ja selkeillä alueilla elohopea voi vajota jyrkästikin.