Varoitus autoilijoille: Helle voi tuhota akun

Autojen akkuongelmat ovat yleisiä myös kesähelteillä, Autoliitto kertoo tiedotteessa.

– Helle on akulle oikeastaan pakkasta pahempi. Siinä missä pakkasen hyydyttämä akku saadaan vielä toimintakuntoon lataamalla tai antamalla apuvirtaa, niin helle voi tuhota akun lopullisesti. Toki joskus käynnistysakku tulee tiensä päähän kelistä riippumatta. Silloin vaihdamme sen uuteen heti paikan päällä, Autoliiton operatiivinen päällikkö Lauri Oksanen kertoo tiedotteessa.

Moni tyhjentää kesällä akun myös ajattelemattomuuttaan. Esimerkiksi matkajääkaapin käyttäminen tai kännykän lataaminen varsinkin, kun auto ei ole käynnissä, voi aiheuttaa ikävän yllätyksen, kun matkaa pitäisi jatkaa.

Toinen huolimattomuudesta johtuva avustustarve on se, että kuljettaja lukitsee itsensä auton ulkopuolelle.

– Yleinen tilanne on se, että avataan sähköinen takaluukku avaamatta auton lukitusta. Autonavaimet lasketaan sitten hetkeksi pois käsistä auton tavaratilaan ja unohdetaan asia. Sitten painetaan tavaratilan luukku kiinni ja ollaankin lukitun auton ulkopuolella, Oksanen sanoo.

– Erikoisempia tapauksia ovat olleet muun muassa, kun auton sisällä olleet koirat ovat painaneet ovet lukkoon kuskin ollessa ulkopuolella.

Rengasrikko on puolestaan varsin yleinen itse matkan katkeamisen syy.

– Rengasrikkoja on tullut aina, mutta nyt niiden määrä on huolestuttavasti kasvussa. Tiestö on monin paikoin surkeassa kunnossa ja teräväreunaiset kuopat tuhoavat helposti renkaan ja jopa vanteen, Oksanen toteaa.

– Avustustarvetta lisää sekin, että nykyään vararengas alkaa olla autoissa harvinaisuus eikä paikkausaineita osata käyttää tai ne eivät toimi. Renkaanvaihto tienpientareella on myös hengenvaarallista touhua, joten oman turvallisuudenkin kannalta kannattaa tilata ammattilaiset paikalle.

Yksi yleistyvä avustusten syy liittyy erityisesti sähköautoihin, vaikka teknisesti ne ovatkin varsin toimintavarmoja. Nimittäin ajosähkön loppuminen yllättää yhä useammin kokemattoman sähköautoilijan.

– Ensimmäiset sähköautoilijat olivat nimenomaan sähköautoilusta kiinnostuneita ja asiaan perehtyneitä, mutta nyt yhä useampi tavallinen autoilija on siirtynyt sähkön käyttäjäksi. He eivät välttämättä osaa samalla tavalla varautua toimintamatkan vaihteluihin eri olosuhteissa tai siihen, että matkan varrella oleva latauspiste onkin epäkunnossa, Oksanen toteaa.

– Käyttövoiman vaihtaminen on aiheuttanut ennenkin ongelmia. Dieselautojen yleistyminen 10–15 vuotta sitten johti siihen, että moni bensiiniautolla koko ikänsä ajanut tankkasi väärää polttoainetta uuteen dieselautoonsa.