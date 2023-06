Varaudu ajoissa aurinkoon, UV-säteilylle altistuu varjossakin

Auringon UV-säteily on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksen aikoihin, tiedottaa Ilmatieteen laitos. Siksi lähipäivinä hätyytelläänkin vuoden korkeimpia lukemia.

Terveydelle haitallista UV-säteilyä mittaava UV-indeksi saavuttaa voimakkaan UV-säteilyn rajan eli tason 6 ajankohtina, jolloin aurinko on taivaalla korkeimmillaan ja taivas on pilvetön. Tällaisia päiviä on parin viikon säteellä niin ennen juhannusta kuin sen jälkeenkin kello 11 ja 15 välillä.

– Keskipäivällä pilvettömässä säässä UV-indeksi on Etelä-Suomessa keskikesällä 5‒6, Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna ensimmäinen tason 6 UV-säteily mitattiin 11. kesäkuuta. Tänä vuonna lukemaa ei vielä ole ylitetty. Kanadan maastopaloista Suomen ylle kulkeutuneet ilmakehän pienhiukkaset ovat hieman vaimentaneet säteilyä.

Suojauduttava jo tasolla kolme

Vaikka taso 6 on voimakkaan UV-säteilyn raja, suojautua tulisi aina, kun UV-indeksi saavuttaa tason 3. Tämä lukema on tänä vuonna ylitetty jo 59 päivänä.

Liialliselle säteilylle voi altistua pilviselläkin säällä. Ohuen pilven läpäisee jopa 90 prosenttia säteilystä. Tämän lisäksi säteilylle altistuu varjossakin, sillä se vaimentaa vain noin puolet auringon UV-säteilystä.

Ilmatieteen laitos muistuttaa, että UV-säteilyltä on hyvä suojautua ensisijaisesti vaatetuksella. Niitä ihoalueita, joita ei voi peittää vaatteilla, on hyvä suojata vähintään 30-suojakertoimisella aurinkorasvalla.

Erityisesti lasten herkän ihon suojaamiseen on syytä kiinnittää huomiota.

– Liiallisen UV-säteilyaltistuksen välttäminen on tärkeää, koska ihon toistuva palaminen, isot kerta-annokset ja koko eliniän aikana kertyvä UV-säteilyn kokonaisaltistus kasvattavat riskiä sairastua ihosyöpiin, tutkija Kaisa Lakkala muistuttaa.