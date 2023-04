Vapusta tulossa kolea, osassa maata lunta

Vappua vietetään tänä vuonna koleassa ja epävakaassa säässä, Ilmatieteen laitos ennustaa.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tänään perjantaina maan pohjoisosassa liikkuu hitaasti pohjoiseen etenevä kapea sadealue, jossa sataa niin vettä kuin luntakin. Lisäksi maan lounaisosassa tulee tänään vesi- tai räntäkuuroja.

Lauantain vastaisena yönä ja lauantaipäivän aikana pohjoisen sadealue leviää Etelä- ja Keski-Lappiin, ja sade tulee pääosin lumena. Erityisesti Kainuun pohjoisosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella lunta voi sataa lauantai-iltaan mennessä paikoin yli 20 senttimetriä.

– Näin runsas lumikertymä muuttaa ajokelin huonoksi tai erittäin huonoksi. Lisäksi paikoin voi aiheutua tykkyvahinkoja, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen tiedotteessa.

Vappuaaton vastaisena yönä uusi sadealue leviää maan etelä- ja keskiosaan, ja varsinkin lännessä sataa 2‒6 senttimetriä lunta. Sunnuntaina päivällä sadealue liikkuu vähitellen pohjoiseen, sateet tulevat enimmäkseen vetenä. Vappuaatto on kolea. Lämpötila on sateisilla alueilla noin kahden ja viiden asteen välillä, poutaisemmilla alueilla päivän ylin lämpötila on 5‒10 astetta.

Vappuyöksi sää poutaantuu maan etelä- ja keskiosassa, yön alin lämpötila liikkuu kahden plussa-asteen ja kahden pakkasasteen välillä. Maan pohjoisosassa tulee yön aikana lumisadetta yleisesti noin 2–4 senttimetriä.

Vappupäivänä maanantaina sää hieman lämpenee. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 6‒10 astetta, maan pohjoisosassa 2‒6 astetta. Päivän aikana lännenpuoleisessa virtauksessa voi kehittyä vesi- tai räntäkuuroja.

Myös vuosi sitten vappua vietettiin melko koleassa säässä. Vappuaaton ylin lämpötila vaihteli maan eteläosan noin kymmenestä asteesta Pohjois-Lapin nollaan asteeseen. Vappuyönä oli maan keski- ja pohjoisosassa yleisesti pakkasta, eteläosassa yön alin lämpötila oli nollan vaiheilla. Vappupäivä oli koko maassa pari astetta vappuaattoa lämpimämpi.

Paikoin tuli vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Lunta oli yleisesti maassa Pohjois-Karjasta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä, paikoin jopa yli puoli metriä. Myös maan eteläosassa lunta oli vielä maassa yksittäisillä havaintoasemilla, esimerkiksi Lohjalla ja Espoon Nuuksiossa noin 20 senttimetriä.