Vappu peruttu Kuubassa – polttoaine loppui

Kuuban kommunistihallinto on peruuttanut perinteiset Vapun päivän juhlallisuudet pääkaupunki Havanassa. Syynä on maata piinaava polttoainepula. Asiasta kertoo BBC.

Vuodesta 1959 järjestetty Vappuparaati on nyt peruutettu ensimmäistä kertaa historiassa taloudellisista syistä. Aiempina vuosina satoja tuhansia kuubalaisia on tuotu busseilla ympäri saarivaltiota Havanaan juhlistamaan Kansainvälistä työläisten juhlapäivää. Nyt heikon polttoaineen saatavuuden vuoksi tätä ei voitu järjestää ja juhlallisuudet Vallankumouksen aukiolla on peruttu.

Viime viikkoina saarivaltion huoltoasemille on muodostunut erittäin pitkiä jonoja, kun ihmiset yrittävät päästä tankkaamaan menopelejään. Jonot voivat kestää jopa useita vuorokausia. Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canel on aiemmin sanonut, että maahan saapuu vain kaksi kolmasosaa sen tarvitsemasta polttoaineesta.

Saarivaltion yksi tärkeimmistä liittolaisista, Venezuela, on joutunut rajoittamaan polttoainevientiään Kuubaan jopa 50 prosentilla viime vuosina sen omien ongelmien vuoksi.

Maan johdon mukaan Kuuban valitsema valtiojohtoinen sosialistimalli on edelleen paras mahdollinen vaihtoehto. Polttoainepula johtuu kommunistihallinnon mukaan ennen muuta Yhdysvalloista ja sen pitkään voimassa olleista pakotteista.