Vapaita vaaleja vaatineelle maajoukkue-jalkapalloilijalle tuomio Valko-Venäjällä

Valko-Venäjän jalkapallomaajoukkueen entinen maalivahti Vasil Hamutouski on saanut kahden vuoden valvontarangaistukseen. Rangaistus voi sisältää liikkumisen ja esimerkiksi verkkoviestinnän rajoituksia.

Hän oli arvostellut presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan ja vaatinut maahansa vapaita vaaleja.

Jalkapallolegendaksi kuvailtu Hamutouski otettiin kiinni hänen palattuaan Valko-Venäjälle ulkomailta.

Tuomion on nostanut esiin oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja.

– Poliittiset sortotoimet jatkuvat Valko-Venäjällä, Tsihanouskaja tviittaa.

Political repression in Belarus continues. Football legend Vasil Khamutouski received a two-year sentence of restricted freedom for condemning state violence & demanding fair elections. The former goalkeeper for the Belarus national team was detained after returning from abroad. pic.twitter.com/rj2wt3XU4l

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 29, 2022