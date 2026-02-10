Verkkouutiset

Vapaaehtoisten pullat ja hiihtoladut kielletään – ”oire valtioriippuvuudesta”

  • Julkaistu 10.02.2026 | 08:34
  • Päivitetty 10.02.2026 | 10:39
  • Byrokratia
EK:n Sami Pakarisen mukaan byrokratia kuihduttaa oma-aloitteisuuden.
Elinkeinoelämä EK:n johtaja Sami Pakarinen peräänkuuluttaa suomalaiseen yhteiskuntaan isoa itsetutkiskelua, kun julkinen sektori torppaa kansalaisten omaehtoisen auttamisen halun.

– Tapaukset, joissa ammattilaisen leipomat pullat vanhuksille tai vapaaehtoisen ajamat hiihtoladut kielletään, osoittavat tilanteen karanneen lopullisesti käsistä, Pakarinen toteaa.

Pirkanmaalla hyvinvointialue kielsi vapaaehtoiselta pullan leipomisen ikäihmisille ja Kouvolasta uutisoitiin viikonloppuna, että kaupunki kielsi asukkaalta hiihtolatujen ajamisen, jota tämä teki ilmaiseksi ilahduttaakseen naapurustoa.

– Tämä hölmöläisten homma on oire vakavasta sairaudesta eli liiallisesta valtioriippuvaisuudesta. Olemme rakentaneet koneiston, joka pelkää ihmisten oma-aloitteisuutta. Kun byrokratia paisuu valvomaan jokaista kahvipöytää, se samalla kuihduttaa inhimillisyyden ja vie meiltä tilan hengittää, Pakarinen kirjoittaa X:ssä.

Pakarisen mukaan julkisen sektorin rooli on paisunut sellaiseksi, että se tekee läheisen auttamisestakin riskin.

– Tarvitsemme kipeästi vähemmän valtiovetoisuutta ja enemmän vapautta. On palattava maalaisjärkeen: sääntöjen pitäisi palvella ihmistä, ei päinvastoin. Meidän on vahvistettava ihmisten luonnollista riippuvuutta toisistaan ja purettava järjestelmää, joka tekee lähimmäisen auttamisesta juridisen riskin, hän sanoo.

