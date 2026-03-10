Vantaa kieltää puhelimet yläkouluissa

Vantaa tiukentaa älylaitteiden käyttöä yläkouluissa. Jatkossa yläkoululaiset eivät saa enää käyttää älylaitteita koulupäivän aikana. Kiristykset astuvat voimaan ensi elokuun alusta alkaen.

Päätöksen tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia, koulutyön sujuvuutta sekä sosiaalisia suhteita koulupäivän aikana.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Koko Suomessa elokuussa 2025 voimaan uusi laki, joka määrää siitä, miten oppilaat saavat käyttää mobiililaitteitaan koulupäivän aikana. Mobiililaitteilla tarkoitetaan muun muassa älypuhelimia, tabletteja, älykelloja ja kuulokkeita.

Vantaalla lakia tarkennettiin vuonna 2025 niin, että alakoulun (luokat 1.–6.) oppilaat eivät käytä laitteita koulupäivän aikana ollenkaan, ja että yläkoulun (luokat 7.–9.) oppilaat eivät käytä laitteita ruokailussa, koulun tilaisuuksissa tai retkillä. Yläkouluille annettiin vapaus määrätä itse siitä, onko älylaitteiden käyttö kielletty osalla tai kaikilla välitunneista tai tietyillä alueilla koulussa.

Nyt Vantaa tarkentaa lakia uudelleen. 1. elokuuta 2026 alkaen yläkoululaisetkaan eivät enää saa käyttää puhelimia tai muita älylaitteita koulupäivän aikana. Myös Turun, Joensuun ja Oulun kaupungit ovat päätyneet samaan ratkaisuun.

Kaupunki haluaa edistää oppilaiden terveyttä ja sosiaalisia suhteita

Yläkoululaisten mobiililaitteiden käyttöä on seurattu lukuvuoden 2025–2026 aikana. Saatujen kokemusten perusteella on todettu, että laitteiden käytön vähentäminen lisää oppijoiden kokonaishyvinvointia ja koulutyön sujuvuutta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tutkimustieto mobiililaitteiden vaikutuksista liikkumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, ergonomiaan ja aivojen kehittymiseen tarkentuu. Kun tiedämme lisää, myös toimien tulee perustua siihen, mitä tiedämme. Rajoituksella on siis tarkoitus edistää oppilaiden liikunnallista elämäntapaa, palautumista oppitunneista, hyviä sosiaalisia suhteita ja suojella aivojen terveyttä, sanoo Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo tiedotteessa.

Samalla kun laitteiden käyttöä rajoitetaan koulupäivän aikana, koulujen välituntitoimintaa kehitetään yhdessä oppilaiden, oppilaskuntien sekä Vantaan kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Uudistus sallii älylaitteiden käytön tietyissä tilanteissa. Oppilas saa edelleen käyttää mobiililaitteita opettajan tai rehtorin luvalla oppimistarkoituksessa, henkilökohtaisessa terveydenhoidossa, apuvälineenä esimerkiksi kommunikoinnissa sekä välttämättömien, kiireellisten asioiden hoidossa.