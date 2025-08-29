Verkkouutiset

Presidentinlinna Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

Suomi hakee paikkaa YK:n turvaneuvostossa, valtionjohto käsitteli Ukrainan sotaa

  • Julkaistu 29.08.2025 | 13:23
  • Päivitetty 29.08.2025 | 13:38
  • Politiikka
Presidentti ja ministerivaliokunta tapasivat perjantaina.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) keskustelivat perjantaina 29. elokuuta Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta, pyrkimyksistä Venäjän laittoman hyökkäyssodan päättämiseksi sekä tuesta Ukrainalle. Työtä Ukrainan turvallisuusjärjestelyjen tarkentamiseksi jatketaan.

TP-UTVA keskusteli myös Suomen ehdokkuudesta YK:n turvallisuusneuvostoon kaudelle 2029–2030. Lisäksi keskusteltiin YK:ssa käynnissä olevista mittavista uudistuksista, joilla pyritään turvaamaan YK:n toimintakyky myös jatkossa.

Lisäksi TP-UTVA keskusteli tilanteesta Israelissa ja Palestiinassa sekä keinoista vahvistaa kahden valtion ratkaisun edellytyksiä.

