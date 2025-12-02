”Valtio sosialisoisi vielä himoverotuksen jälkeenkin” – älähdys vanhusten hoivasta

Elinkeinoelämän EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo pitävänsä Suomea ”ihmeellisenä maana”. Hän viittaa siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on selvittänyt varallisuuden huomiointia vanhusten ympärivuorokautisen hoivan palvelumaksuissa.

– Nyt on julkisin varoin selvitetty, miten himoverotuksen maassa vuosikymmenien ahkeruuden ja säästämisen jälkeen mahdollisesti karttunutta varallisuutta saataisiin sosialisoitua valtiolle, Pakarinen kommentoi X:ssä.

THL:n laskelmissa varallisuudessa ei otettu huomioon omaa kotia, kesämökkiä tai tilivaroja. Niillä, joilla maksut nousisivat, varallisuuden vaikutus olisi keskiarvoltaan 860 euroa kuukaudessa. Tyypillisin asiakasmaksun korotus olisi 380 euroa kuukaudessa.

– Vaikutus kohdistuisi suhteellisen pieneen joukkoon, mutta silloin kun varallisuutta huomioitaisiin, maksut voisivat nousta yksittäisellä asiakkaalla varsin paljon, totesi THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervola tiedotteessa.

Tällä hetkellä hoivasta peritään asiakasmaksuja 85 prosenttia henkilön nettotuloista.

Pakarisen mielestä tärkeämpää olisi pohtia, mistä kotimaista pääomaa saataisiin Suomeen.

– Eikö olisi tärkeämpää ja ajankohtaisempaa tutkia, miten paljon maailman eniten tuloja tasaavassa ja lähes 20 vuotta talouskasvua odottaneessa maassa kärsitään liian pienistä tuloeroista ja menetetään niiden seurauksena yhteistä hyvinvointia?

– Yksityistä, kotimaista pääomaa tarvitaan Suomeen enemmän, ei vähemmän, Pakarinen kiteyttää.

