Valtio keräsi tuloveroja yli 45 miljardia euroa

Vuoden 2024 tuloverojen yhteismäärä eli henkilöiden tuloverot ja yhteisöverot olivat yhteensä 45,1 miljardia euroa.

Lukema on 1,3 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2023 (+2,9 prosenttia). Keskimäärin suurimmat veronpalautukset maksettiin Kauniaisissa. Vuoden 2024 henkilö- ja yhteisöverotuksen verotiedot tulevat julkisiksi keskiviikkona 12. marraskuuta.

Henkilöiden tuloveroja (ansio- ja pääomatuloveroja) kerättiin viime vuodelta 38,1 miljardia euroa, joka oli noin 1,6 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Ansiotuloverojen määrä kasvoi noin 1,3 miljardilla (+3,8 prosenttia) yhteensä 34,5 miljardiin.

– Vaikka ansiotuloverojen määrä kasvoi vuonna 2024, kasvu hidastui vuoteen 2023 verrattuna. Tämä kertoo siitä, että heikentyvä työllisyystilanne alkoi vuonna 2024 näkyä ansiotuloverokertymässä, Verohallinnon ylitarkastaja Matti Luokkanen toteaa tiedotteessa.

Vuonna 2024 pääomatuloverojen määrä nousi 10,3 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Kaikkiaan pääomatuloveroja kertyi vuodelta 2024 maksettavaksi 3,6 miljardia euroa.

– Pääomatuloista kertyvä veropotti voi vaihdella vuosittain reilustikin. Erityisesti luovutusvoitoille suuret vuosimuutokset ovat varsin tyypillisiä, Luokkanen sanoo.

Yritykset ja muut yhteisöt maksoivat yhteisöveroa viime vuodelta yhteensä 7,0 miljardia euroa. Se on 4,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Tämä kertoo siitä, että yritysten tuloskunto oli vuonna 2024 hieman edellisvuotta heikompi. Nimellisesti yhteisöveroa kertyi eniten vuonna 2022, 8,0 miljardia euroa, mutta inflaatiokorjattuna ennätysvuosi on 2000, Luokkanen sanoo.

Verovuonna 2024 yhteisöverosta 76,31 prosenttia menee valtiolle ja loput 23,69 prosenttia jaetaan kunnille. Yhteisöveron kuntaosuus jaetaan kunnille ensi sijassa sen mukaan missä yrityksen toimipaikat ja henkilöstö sijaitsevat, ei kotikuntatiedon mukaan.

Verovuoden 2024 yhteisöveron osuus oli suurin Helsingissä, 415 miljoonaa euroa, ja pienin Getassa, 14 500 euroa.

Verovuoden 2024 yhteisöveron määrä kasvoi suhteellisesti eniten Pohjois-Savossa sijaitsevassa Keiteleen kunnassa, +160 prosenttia verrattuna verovuoteen 2023. Vastaavasti yhteisöveron määrä pieneni eniten Etelä-Karjalan Rautjärvellä, -48 prosenttia.

– Pienissä kunnissa yhden suuren, kunnassa toimivan yrityksen poikkeuksellisen hyvä tai huono tulos voi vaikuttaa suuresti kunnan yhteisövero-osuuteen, Luokkanen sanoo.