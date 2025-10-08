Valtio ei maksanut Gaza-aktivistien paluuta Suomeen

Viisi Israelin kiinniottamaa suomalaista palasi Suomeen tiistaina.
Aktivistit olivat osallistuneet avustussaattueeseen, jonka tarkoitus oli kuljettaa elintarvikkeita ja lääkkeitä Gazan kaistaleelle. Israelin asevoimat valvoo alueen saartoa.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoi aiemmin ministeriön olleen tiiviisti yhteydessä Israelin viranomaisiin ja edellyttäneen, että he takaavat kiinniotettujen turvallisuuden.
Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen mukaan pidätetyiltä olisi estetty lääkkeiden ja puhtaan veden saanti. Yhden suomalaisen kerrottiin aloittaneen nälkälakon.
Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuneet suomalaiset kertoivat medialle olevansa tyytymättömiä ulkoministeriöön ja paikan päällä olleisiin edustajiin. Heidän väitettiin ”tiuskineen” aktivisteille.
Sosiaalisessa mediassa on lisäksi käyty viime päivinä keskustelua siitä, kenelle päätyi hintalappu Gaza-laivueeseen osallistuneiden paluusta.
Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikönpäällikkö Hanna Lepistö sanoo Verkkouutisille, ettei Suomi maksanut aktivistien paluuta Suomeen.
– Ulkoministeriö on tehnyt tiiviisti normaalia konsulityötään, pitänyt yhteyttä Israelin viranomaisiin ja pyrkinyt vaikuttamaan kiinniotettujen olosuhteisiin jo ennen laivueen pysäyttämistä, Lepistö toteaa.
Hänen mukaansa suurlähetystöjen edustajat Tel Avivissa ja Ateenassa ovat tavanneet suomalaisia.
– Kaikki ulkoministeriön keskustelut eivät ole julkisia, eivätkä asianosaiset voi niistä tietää, Hanna Lepistö huomauttaa.
Yksikönpäällikkö kertoo katsoneensa aktivistien tiedotustilaisuuden Helsinki-Vantaalta. Hänen mukaansa väitteet tiuskimisesta saattoivat kohdistua myös muihin kuin Suomen ulkoministeriön edustajiin.
– Ei kuulosta Suomen konsulitoiminnalta, Lepistö sanoo.
