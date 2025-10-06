Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Israelin kiinniottamia aktivisteja odotettiin Espanjassa Madridin lentoasemalla 5. lokakuuta. / AFP / LEHTIKUVA / THOMAS COEX

Kiinniotetut aktivistit ovat poistuneet Israelista

  • Julkaistu 06.10.2025 | 16:09
  • Päivitetty 06.10.2025 | 18:54
  • Gaza
Gazaa kohti matkanneessa laivueessa oli mukana viisi suomalaista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoo, että ministeriön käsityksen mukaan kaikki kiinniotetut suomalaiset ovat poistuneet Israelista.

Konsulipäällikkö kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Global Movement to Gaza -aktivistiliike ilmaisi aiemmin huolensa Israelin toimista ja väitti, että pidätetyiltä olisi estetty lääkkeiden ja puhtaan veden saanti. Yhden suomalaisen kerrottiin aloittaneen nälkälakon.

Israelin viranomaiset ottivat viime torstaina kiinni viisi suomalaista. He osallistuivat avustussaattueeseen, jonka tarkoitus oli kuljettaa elintarvikkeita ja lääkkeitä Gazan kaistaleelle. Israelin asevoimat valvoo alueen saartoa.

Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer kertoi sunnuntaina pitävänsä erittäin vakavina väitteitä kiinniotetun aktivisti Greta Thunbergin kaltoinkohtelusta.

Ulkoministeriön Jussi Tanner sanoi aiemmin Helsingin Sanomille ammatillisena arvionaan, ettei suomalaisaktivistien kiinniotto ole ”konsulitapauksena erityisen monimutkainen”.

– Olemme olleet tiiviisti Israelin viranomaisiin yhteydessä. Edellytämme että he takaavat ihmisten turvallisuuden, mikä heille ilman muuta kuuluu, koska he kontrolloivat täydellisesti heidän olosuhteitaan, Tanner sanoi HS:lle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)