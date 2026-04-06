Valtavat lieskat – Ukraina iski Venäjän öljyterminaaliin

Etelä-Venäjän Novorossijskin satamakaupungissa raportoitiin 6. huhtikuuta yön aikana räjähdyksistä. Paikalliset asukkaat kertoivat drooni-iskusta öljyterminaaliin ja asuinrakennuksen vaurioitumisesta, kertoo The Kyiv Independent.

Lehden mukaan Šeskhariksen öljyterminaaliin iskivät droonit. Kohde on merkittävä öljynvientiterminaali, joka toimii Venäjän valtion omistaman öljyputkiyhtiö Transneftin päätepisteenä. Transneftin sanotaan olevan maailman suurin öljyputkiyhtiö.

Intensiivisin tulipalo syttyi terminaalin ensimmäisellä laiturilla, ja myös alueen toiseen laituriin osui drooni, riippumaton Exilenova Plus raportoi.

Myös valvonta- ja tiedonkeruusolmuihin, jotka toimivat alueen tietokoneohjauksen laitteistoina, tuli osumia. Šeskhariksen öljyterminaali ei pysty jatkamaan kuljetuksia vaurioituneen infrastruktuurin vuoksi, tiedote raportoi.

Astran mukaan tulipaloista raportoitiin myös toisella Mustanmeren rannikkokaupungin alueella.

Muut alueen kaupungit, kuten Anapa, Gelendzhik ja Sotši, olivat korkeassa hälytystilassa, Krasnodarin aluepiirin kuvernööri Veniamin Kondratjev sanoi ja lisäsi, että Novorossijskissa loukkaantui kahdeksan ihmistä.

Novorossijskista on tullut Venäjän Mustanmeren laivaston keskeinen tukikohta sen jälkeen, kun monet alukset siirrettiin pois miehitetyltä Krimiltä Ukrainan toistuvien iskujen jälkeen. Novorossijskin satama on myös tärkeä sotilas- ja logistiikkakeskus.