Valtavaa huumelastia kuljettanut sukellusvene kiinni – alus upotettiin

Australiaan matkalla ollut huumesukellusvene on jäänyt kiinni kansainvälisillä vesillä lähellä Kolumbian Tumacoa, kertovat Kolumbian viranomaiset.

Laivastoasiantuntija H.I.Suttonin mukaan näiden alusten käyttöä Tyynenmeren ylittävässä salakuljetuksessa on selvitetty ennenkin, mutta tämä on ensimmäinen alus, joka on pystytty konkreettisesti yhdistämään reittiin.

Vaikka aluksista käytetään kutsumanimeä huumesukellusvene, ne ovat oikeammin matalan profiilin aluksia (low profile vessel LPV), jotka liikkuvat osittain veden alla, ja joita on erittäin vaikea havaita. Kartellien rakentamien salakuljetusveneiden on aiemmin arvioitu maksavan jopa 2,5 miljoonaa euroa kappaleelta.

Suttonin mukaan tällä kertaa kiinni jäänyt vene oli suhteellisen iso 18 metrin pituudellaan ja kolmen metrin leveydellään. Siinä oli sisäperämoottori ja nelihenkinen miehistö.

Matkantekoa helpottamaan mukaan oli pakattu kuusi GPS-paikanninta, viisi satelliittipuhelinta, kolme VHF-radiota sekä merkittävä määrä Kolumbian pesoja ja Yhdysvaltojen dollareita.

Lastina oli neljä tonnia kokaiinia, joka Suttonin mukaan on noin 2,5 kertaa enemmän kuin mitä huumesukellusveneet tyypillisesti kuljettavat.

– Australaasiassa on suuri kysyntä huumeille ja sen seurauksena korkeat katukauppahinnat kokaiinille. Tämä tehnee Kolumbiasta suoran yhteyden houkuttelevammaksi, arvioi Sutton blogissaan.

Hänen mukaansa vene olisi ehkä taittanut vain osan matkaa kohti Australiaa ja Uutta-Seelantia, ja tavannut reitillään esimerkiksi Pohjois-Amerikasta lähteneen rahtilaivan, jonka alkuperä kohdemaassa herättäisi vähemmän epäilyjä. Toisaalta myöskään koko matka aluksella ei olisi ollut poissuljettua.

Viranomaisten tyhjennettyä huumesukellusveneen se upotettiin.

