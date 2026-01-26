Valtava sortuma: Kallio ropsahti alas neljän kilometrin matkalta Italiassa

Valtava maanvyöry Italian Niscemissa uhkaa levitä, kertoo esimerkiksi italialaislehti La Reppublica. Noin neljän kilometrin laajuinen maanvyöry tapahtui sunnuntaina, kun kallio sortui sen alapuolella kulkevan tien päälle. Arviolta tuhat ihmistä on evakuoitu, mutta tiettävästi kukaan ei ole loukkaantunut tai kateissa.

Italialaisen Dire-lehden mukaan taloja on sortunut. Sortuma-alueelta kuvatuilta dronevideoita näkyy, että joitakin taloja on jäänyt aivan sortuma-alueen reunalle. Maanvyöryn jatkuessa taloja voi siis sortua vielä lisää. Maanantain aikana maanvyöryn ympärille perustettua liikkumiskieltoaluetta laajennettiin sataan metriin vyöryn reunasta. Dire kertoo, että jo nyt on selvää, että vaikka vyöry ei enää jatkuisi, osa rakennuksista on tuhoutunut käyttökelvottomiksi ja joudutaan purkamaan.

Tilannetta hankaloittaa myös se, että yksi seudun keskeinen tie kaupungin laidalla on toistaiseksi pois käytöstä.

Niscemi sijaitsee eteläosassa Sisilian saarta. Alueella asuu viimevuotisen väestölaskennan mukaan noin 25 000 asukasta. Viimeksi Niscemissa tapahtui maanvyöry tammikuun puolivälissä. Sunnuntaiseen maanvyöryyn vaikutti alueella riehunut myrsky, jonka kokonaistuhojen arvon arvioidaan nousevan noin 1,5 miljardiin euroon.