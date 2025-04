Laaja häiriö: Palveluihin tunnistautuminen ei onnistu

Tietoliikenneyhtiö Telian palveluissa on ilmennyt tiistaina häiriö, jonka vuoksi palveluihin tunnistautuminen ei onnistu. Verkkopalvelujen häiriöilmoituksia keräävän Downdetectorin mukaan palveluun on tehty tuhansia häiriöilmoituksia tiistaiaamun aikana. Myös DNA:n ja Elisan palveluissa on ilmennyt häiriöitä.

Lisäksi viranomaisten Suomi-fi -palveluun ei tällä hetkellä voi kirjautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Toistaiseksi ei ole tiedossa, liittyykö tämä Telian häiriöön.

Myöskään Telian verkkosivut eivät toimineet tiistaina hieman ennen kello kymmentä aamupäivällä.

Häiriön vuoksi myös Telian verkkoyhteyksissä on ilmennyt ongelmia. Operaattorin mukaan häiriöllä ei ole vaikutusta puheluihin ja viesteihin.

Korjaustyöt käynnistettiin tiistaiaamupäivän aikana. Häiriön aiheuttajasta ei ole vielä tietoa.

