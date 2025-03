Valkoinen talo: Ukrainan ja Venäjän neuvottelut kattavasta tulitauosta alkavat heti

Kattavat tulitaukoneuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä alkavat välittömästi, todetaan Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavittin sosiaalisessa mediassa jakamasta USA:n ja Venäjän presidentin puhelusta jakamasta readoutista.

Tekstissä ei mainita kummankaan osapuolen myönnytyksistä tai lisärajoituksista esimerkiksi Yhdysvaltain sotilasavulle tai tiedustelutietojen jakamiselle.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja USA:n presidentti Donald Trumpin puhelinkeskustelun kerrotaan sujuneen erittäin hyvin.

Sky Newsin mukaan Kreml on suostunut osittaiseen tulitaukoon koskien Ukrainan energiainfrastruktuuriin kohdistettuja iskuja.

– Johtajat sopivat, että liikkuminen kohti rauhaa alkaa energiainfrastruktuuria koskevalla tulitauolla sekä teknisillä neuvotteluilla Mustanmeren tulitauosta, kattavasta tulitauosta ja pysyvästä rauhasta. Neuvottelut alkavat välittömästi Lähi-idässä, Valkoisen talon tiedotteessa todetaan.

Readout of President Donald J. Trump's Call with President Vladimir Putin:

Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…

