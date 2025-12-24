Valkoinen joulu viime hetkellä – nämä paikkakunnat saivat lumipeitteen

Eteläisessä Suomessa jouluaattoa vietetään lumettomissa tunnelmissa, mutta moni paikkakunta sai viime hetkellä lumipeitteen. Asiasta kertoo Ilmatieteen laitos.

Jouluaatto on valjennut suuressa osassa maata pääosin poutaisena pakkaspäivänä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan aatonaattona ja yön aikana maan etelä- ja keskiosassa liikkui vähäisiä lumikuuroja. Niiden ansiosta aattoaamu alkoikin valkoisena monilla paikkakunnilla.

Vielä alkuviikosta maa oli Forecan mukaan musta lähes kaikkialla Oulu-Kuopio-Joensuu -linjan eteläpuolella.

Aattoaamuna kello kymmenen aikaan lunta oli kuitenkin havaittu useimmilla mittausasemilla Etelä-Karjalasta Savon läpi Keski-Pohjanmaalle ulottuvan linjan pohjoispuolella.

Lisäksi lumihavaintoja tehtiin Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kankaanpään, Kouvolan, Nurmijärven ja Salon mittausasemilla.

Syvin lumipeite löytyi aattoaamuna Kittilästä, jossa syvyydeksi mitattiin 66 senttimetriä.

Lumipeite tuskin kestää eteläisessä Suomessa kovin pitkään. Foreca povaa, että joulupäivään mennessä lauha föhn-tuuli nostaa elohopean plussan puolelle lähes koko maassa.