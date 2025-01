Valko-Venäjän vaaleissa ei ole pelkoa vallan vaihtumisesta – ”Luoja varjelkoon Ukrainan kohtalolta”

Valko-Venäjällä äänestetään sunnuntaina presidentinvaaleissa. Vaikka vaalihuoneistot avautuvat vasta aamulla, on vaalien tulos jo selvä: Voittaja on yli 30 vuotta vallassa roikkunut Aljaksandr Lukašenka. Asiasta kertoo BBC.

Vuoden 2020 presidentinvaaleissa näkyvimpien oppositiohahmojen ehdokkuudet kiellettiin, mutta ehdokkaiksi päästettiin heidän vaimonsa. Se oli Lukašenkalta virhearvio. Kansa ryhmittäytyikin tunnetun videobloggaajan Sjarhei Tsihanouskin vaimon Svjatlana Tsihanouskajan taakse.

Vaaleja seurasivat maan historian suurimmat mielenosoitukset. Sadattuhannet ihmiset täyttivät viikko toisensa jälkeen Minskin keskustan. Venäjän tukemana Lukašenka onnistui kuitenkin murskaamaan mielenosoitukset, häätämään Tsihanouskajan maanpakoon sekä heittämään opposition telkien taakse.

Nyt vuoden 2020 kapinahengestä ei Valko-Venäjällä ole tietoakaan.

Vaalit on tällä kertaa koreografioitu tarkoin – niin tarkasti, että edes itse presidentti on kertonut, että ne eivät juuri kiinnosta häntä. Lukašenkan lisäksi ehdolla on neljä muuta ehdokasta, mutta yhtäkään heistä on vaikeaa pitää vakavasti otettavana vaihtoehtona.

Yksi heistä on Sergei Syrankov, Valko-Venäjän kommunistisen puolueen puheenjohtaja. Hän on kampanjoinut sloganilla ”Ei Lukašenkaa vastaan, vaan hänen kanssaan”.

– Aljaksandr Lukašenkalle ei ole maamme johtajana vaihtoehtoa. Siksi otan osaa vaaleihin osana hänen joukkuettaan, Syrankov sanoo.

Syrankovilla on myös selitys sille, miksi Valko-Venäjän yksinvaltiaalle ei ole tarjolla vaihtoehtoa.

– Lukašenka on kansanmies, maan mies, joka on tehnyt kaikkensa, jotta täällä ei olisi samanlaista kaaosta kuin Ukrainassa.

Syrankov sanoi myös olevansa varma siitä, että Lukašenka saa ison vaalivoiton. Se ei tunnu häntä harmittavan. Hänen mukaansa kommunistit voittavat joka tapauksessa. Kommunistijohtaja iloitsee siitä, että Lukašenkalla on edelleen tallessa vanha Neuvostoliiton kommunistisen puolueen jäsenkirja.

Hieman harhaanjohtavasti nimetyn laitaoikeistolaisen Liberaalidemokraattisen puolueen ehdokas Oleg Gaidukevitš vastaavasti painottaa, että hänkään ei odota voittavansa vaaleja.

– On selvää, että Lukašenka voittaa. Hänellä on valtavasti tukea. […] Me käymme taistoon vahvistaaksemme asemaa seuraavia vaaleja varten, Gaidukevitš kertoo.

Valkovenäläisten parissa vaikuttaa vallitsevan pelko siitä, että presidentin vaihtuminen voisi johtaa epävakauteen.

Hitsaajana työskentelevä Sergei kertoo haluavansa vain vakaan palkan ja vakautta maahan. Muut ehdokkaat voivat hänen mielestään tehdä lupauksia, mutta eivät välttämättä pitää niitä. Nykytilan jatkumisen turvaa siis parhaiten Lukašenka.

Zenaida taas uskoo, että maassa voi olla Lukašenkaa parempia johtajia, edustaa nykyinen presidentti vakautta. Maailmantilanne on kireä, ja uudella johtajalla veisi aikaa tottua uuteen tehtävään.

– Luoja varjelkoon meitä Ukrainan kohtalolta, Zenaida parahtaa.