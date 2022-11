Valko-Venäjän ulkoministeri kuoli yllättäen

Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei on kuollut äkillisesti 64-vuotiaana, kertoo Radio Free Europe. Makei toimi uutispalvelu Brieflyn mukaan ennen Neuvostoliiton romahtamista maan armeijassa vuodesta 1980 vuoteen 1993, ja saavutti everstin arvon.

Ulkoministerin tarkka kuolinsyy ei ole selvillä, mutta Valko-Venäjän mukaan hän ei kärsinyt terveysongelmista. Makein oli tulevalla viikolla tarkoitus osallistua Etyjin konferenssiin Puolassa.

Oppositiopoliitikko ja presidenttiehdokas Svjatlana Tsih’anouskajan avustaja Franak Viačorka pitää Makein kuolemaa täysin odottamattomana.

– Hän oli diktaattorin uskollinen sotilas.

Viačorkan mukaan Makei oli maan länsi-Venäjä -tasapainottelustrategian arkkitehti, joka peitteli Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan rikoksia ja valkopesi häntä lännelle.

– Epäilemättä tämä on menetys Lukashenkalle.

Tsih’anouskaja katsoo puolestaan itse, että Makei tullaan muistamaan kotimaassaan viimeisimmistä presidentinvaaleista.

– Vuonna 2020 Vladimir Makei petti Valko-Venäjän kansan ja tuki tyranniaa. Näin hänet tullaan muistamaan.

Minister of Foreign Affairs of Lukashenka Uladzimir Makei died entirely unexpectedly. He was a loyal soldier of the dictator. Next week he was expected in Poland at the OSCE Conference. pic.twitter.com/2NLHWHWhxb

In 2020, Uladzimir Makei betrayed the Belarusian people and supported tyranny. This is how he will be remembered by Belarusians. We will continue defending the independence and freedom of Belarus despite changes in Lukashenka’s apparatus.

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 26, 2022