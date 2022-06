Valko-Venäjän presidentti: Autamme Ukrainaa, jos he pyytävät

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan mukaan maa on valmis turvaamaan läntistä Ukrainaa Puolalta, kertoo valkovenäläinen mediasivusto Nexta yhteisöpalvelu Twitterissä. Valko-Venäjän joukot ovat harjoitelleet aktiivisesti Ukrainan rajan tuntumassa.

– Emme voi lainkaan sallia puolalaisten piirittävän meitä. Se on vaarallinen vaihtoehto, Lukašenka katsoo.

Ukrainassa ollaan varauduttu mahdolliseen Valko-Venäjän hyökkäykseen lännen asetoimitusten katkaisemiseksi, vaikka sen asevoimien kyvykkyyteen ei uskotakaan. Alkuvuodesta paikalla ollut Venäjän armeija on Ukrainan tiedustelun mukaan siirretty pitkälti Donetskin, Luhanskin ja Harkovan suunnalle. Ukrainan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Oleksi Danilovin mukaan Venäjä on kuitenkin käytännössä miehittänyt Valko-Venäjän poliittisesti.

Lukašenkan mukaan Valko-Venäjä on valmis auttamaan Ukrainaa puolalaisten muodostamaa uhkaa vastaan.

– Kuten kerran sanoin: jos ukrainalaiset pyytävät meiltä yhdessä Venäjän kanssa apua rajojensa turvaamiseen, me tulemme tekemään niin.

🤡#Lukashenko declared that #Belarus will protect western #Ukraine from #Poland: "We cannot allow the Poles to encircle us at all. That is a dangerous option. And I once said: if the #Ukrainians will ask us with the #Russians to help them to keep their integrity, we will do so". pic.twitter.com/zXKMY49zSc

