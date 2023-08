Valko-Venäjän oppositiojohtaja: Tämä selittää muutosta diktaattorin käytöksessä

Valko-Venäjän vuoden 2020 vilpillisestä presidentinvaalista tuli keskiviikkona kuluneeksi kolme vuotta.

Tuolloin Svjatlana Tsihanouskaja julisti voittaneensa vaalit ensimmäisellä kierroksella, mutta virallisissa tuloksissa Aljaksandr Lukashenka merkittiin voittajaksi 81,04 prosentin äänimäärällä. Tsihanouskaja taas joutui pakenemaan kotimaastaan.

Tsihanouskaja kirjoittaa Express-lehdessä, että vaikka Lukashenka on viime aikoina pyrkinyt vaikuttamaan kovan linjan valtiomieheltä, on hän todellisuudessa edelleen vain Vladimir Putinin alamainen. Tsihanouskajan mukaan diktaattori on turvautunut Putiniin jokaisen luomansa poliittisen ja taloudellisen kriisin jälkeen.

– Kätevä liitto Kremlin sodanlietsojan ja hänen vajoavan pelinappulansa välillä ei ole ongelma vain Valko-Venäjän kansalle, jonka Lukashenka on vallanhimossaan pettänyt. Lukashenkasta on tullut ongelma muullekin Euroopalle ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sivistyneistä arvoista, hän kirjoittaa.

Oppositiohahmo vapautui vankilasta

Tsihanouskaja näkee muutoksen diktaattorin käytöksessä. Esimerkkinä tästä on Valko-Venäjän oppositiovaikuttajia 20 vuoden ajan auttaneen Leanid Sudalenkan vapauttaminen vankilasta.

Sudalenka vietti viimeiset vankeuspäivänsä eristyssellissä, sillä hän ”ei vaihtanut urheilupukua päälleen ajoissa”. Sitten hänet kuitenkin vapautettiin.

– Olisi mukavaa ajatella, että hänen takaisin saamansa vapaus edustaisi jonkinlaista Lukashenkan julman sorron pehmentymistä, Tsihanouskaja kirjoittaa.

– Silti kaikki todisteet viittaavat erilaiseen selitykseen: Tyrannin viimeaikaiseen pyrkimykseen kiillottaa valtiomiehen kilpeään. Hän toimii yhä Putinin esiliinana ja esittäytyy tärkeänä toimijana Kremlin sodassa Ukrainaa vastaan, vaikka todellisuus tuskin voisi olla erilaisempi, hän jatkaa.

Oppositiojohtaja muistuttaa, että suuri osa Valko-Venäjän oppositiosta ja hallinnon arvostelijoista on edelleen vangittuna. Myöskään diktaattorin toimet eivät ole kansan edun mukaisia.

– Millainen vastuullinen johtaja toisi hampaisiin asti aseistetun ja lainvastaisesta julmuudestaan tunnetun palkka-armeijan rajojensa sisälle, Tsihanouskaja kysyy viitaten Wagneriin.

– Lukashenka uhrasi Valko-Venäjän itsenäisyyden pelastaakseen oman nahkansa.