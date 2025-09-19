Valko-Venäjän johtaja: Perunaongelma pitää ratkaista sotilaallisesti

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka korosti perjantaina työvierailullaan Hrodnan alueella tarvetta säilyttää hedelmä- ja vihannessato myyntikelpoisessa kunnossa myyntikauden ulkopuolella. Tarvitaan sotilaallinen ratkaisu, Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto Belta kertoo.

Valtionpäämies kysyi ensin Hrodnan alueen toimeenpanevan komitean puheenjohtajalta Juri Karayeulta alueen perunasadosta.

— Se on pienempi kuin aiempina vuosina, mutta täytämme tavoitteemme, sanoi Juri Karayeu.

Komitean puheenjohtaja vakuutti, että esimerkiksi pääkaupunki Minskiin toimitettavia määriä on lisätty: sopimukset on allekirjoitettu ja vastaanottamisen ja varastoinnin logistiikka on ratkaistu.

— Varmistakaa, ettei vihannesten ja perunoiden kanssa tule ongelmia, varoitti Lukašenka.

Alueen johtaja kertoi tässä yhteydessä, että Hrodnan alue on myös valmis jakamaan omenasatonsa.

— Jos teillä on ylimääräinen omena, antakaa se meille. Lähestykää asiaa kansallisesta näkökulmasta, ei vain alueellisesta, vastasi itsevaltainen presidentti.

Hrodna on alue ja kaupunki Valko-Venäjän länsiosassa, aivan lähellä Puolan ja Liettuan rajoja. Alueella asuu lähes miljoona ihmistä, joista vajaat 400 000 Hrodnan kaupungissa.

— Tärkeintä on, että kaikki varastotilanne on tyhjennetty ja ne ovat valmiita varastoimaan vihanneksia, hedelmiä ja perunoita. Tämä on tehtävä sotilaallisesti, Lukašenka sanoi.

Aljaksandr Lukašenka rakastaa perunoita. Hieman aiemmin syyskuussa presidentti kertoi Beltan mukaan olevansa laihdutuskuurilla ja tehneensä ”syntiä” – syömällä perunaa.

Tilanne ei kuitenkaan ole vaikea pelkästään 31 vuotta presidenttinä pysytelleen Lukašenkan makutottumusten vuoksi, vaan siksi, että perunasato on jäänyt huolestuttavan pieneksi ja tämän peruselintarvikkeen hinta on noussut. Perunan ulkomaanviennillekin tarvitaan nykyään vientilisenssi. Koska asia selvästi herättää Valko-Venäjällä huolta, korostuu peruna presidentinkin esiintymisissä.