Valko-Venäjältä tulevat ilmapallot sekoittivat lentoliikenteen – Liettua harkitsee hätätilaa

Liettua harkitsee koko maata koskevan hätätilan julistamista Valko-Venäjältä Liettuaan kulkeutuvien salakuljetusilmapallojen kasvaneen määrän vuoksi. Asiasta kertoi maan yleisradioyhtiö LRT. Salakuljettavat tuovat median mukaan ilmapallojen kyydissä maahan tupakkatuotteita.

Sisäministeriön mukaan tänä vuonna Liettuan ilmatilaan sen itärajan yli on lentänyt 599 salakuljetuspalloa ja 197 droonia. Tämä on aiheuttanut 320 lennon häiriintymisen, mikä on koskettanut noin 47 000 matkustajaa ja aiheuttanut lähes 60 tunnin verran lentokenttien sulkuja.

Erityisesti Vilnan lentoasema on joutunut keskeyttämään toimintansa toistuvasti. Maan pääkaupunki Vilna sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Valko-Venäjän rajasta.

Hallitus voi julistaa hätätilan, kun tapahtuma täyttää viralliset kriteerit vähintään kahdessa kunnassa tai kun kuntatason hätätila kestää yli vuoden tai vaatii ulkopuolisia resursseja. Maan oppositio on vaatinut vielä järeämpää toimenpidettä eli poikkeustilan julistamista.

Pääministeri: Toiminta voidaan tulkita terrorismiksi

Torstaina Liettuan pääministeri Inga Ruginienė totesi, että toiminta voisi täyttää terrorismin tunnusmerkit.

– On mahdotonta hyväksyä, että Valko-Venäjä pitää kuljetusyritystemme kuorma-autoja panttivankeina, että sen puolelta tulee ilmapalloja ja kohti strategisia laitoksiamme ja kohteitamme, tässä tapauksessa lentokenttää, Ruginienė sanoi.

– Puhumme ilmailun turvallisuudesta ja kansainvälisestä oikeudesta sekä siitä, että tällaiset toimet voitaisiin tunnistaa terrorismiksi.

Hänen mukaansa Liettua on saanut asiassa tukea Yhdysvalloilta, ja maan asevoimat testaavat parhaillaan uusia keinoja ilmatilan suojaamiseksi. Vilnan lentoasema jouduttiin sulkemaan keskiviikkoiltana ja torstaiaamuna useita kertoja havaittujen pallojen vuoksi.

Lokakuun lopulla Liettua sulki viimeisetkin rajanylityspaikkansa Valko-Venäjälle vastauksena pallojen aiheuttamille häiriöille. Hallitus luonnehti tuolloin toimintaa ”hybridiuhkaksi”.