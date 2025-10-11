Verkkouutiset

Droonit lentävät Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisten Zapad-2025 -sotilasharjoitusten aikana harjoitusalueella lähellä Borisovin kaupunkia, pääkaupunki Minskin itäpuolella, 15. syyskuuta 2025., AFP / LEHTIKUVA / OLESYA KURPYAYEVA

Valko-Venäjä määräsi armeijan taisteluvalmiuteen

  • Julkaistu 11.10.2025 | 14:05
  • Päivitetty 11.10.2025 | 14:09
  • Valko-Venäjä
Valmiustarkastus seuraa Valko-Venäjän vuosittaisia ​​liikekannallepanon harjoituksia.
Presidentti Aljaksandr Lukašenka on määrännyt maan asevoimien taisteluvalmiustarkastuksen, Valko-Venäjän puolustusministeriö ilmoitti lauantaina. Asiasta kertoo muun muassa Kyiv Independent -lehti.

Valko-Venäjän armeija toteuttaa ”toimenpiteitä” saattaakseen valitut yksiköt ”korkeimpaan taisteluvalmiuteen” Lukašenkan suorien määräysten mukaisesti, ministeriö kertoo.

Tietyt yksiköt sijoitetaan ennalta määrätyille alueille, joissa ne suorittavat presidentin asetuksessa määriteltyjä tehtäviä, lausunnossa todetaan.

Valmiustarkastus seuraa Valko-Venäjän vuosittaisia ​​liikekannallepanon harjoituksia, jotka pidetään 7.–10. lokakuuta. Harjoitusten tarkoituksena on parantaa paikallisten viranomaisten ja siviilijärjestöjen välistä koordinaatiota alueellisen puolustuksen ja miliisiyksiköiden muodostamisessa.

Viime kuussa Valko-Venäjä ja Venäjä järjestivät laajat yhteiset Zapad 2025 -sotilasharjoitukset. Kremlin mukaan niihin osallistui noin 100000 sotilasta. Voimannäyttö lisäsi jännitteitä Naton itäisellä sivustalla.

Neljän vuoden välein järjestettävät Zapad-harjoitukset keskittyvät virallisesti puolustusoperaatioihin, mutta ne ovat pitkään herättäneet huolta Euroopassa. Harjoitusten alkaessa Puola sulki väliaikaisesti kaikki rajanylityspaikat Valko-Venäjän kanssa.

