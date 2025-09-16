”Heti useita divisioonia Ukrainaan”

Vladimir Putin kykenee käymään hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan vain Kiinan tuella, ja siksi Kiina voisi halutessaan pakottaa Venäjän vetäytymään Ukrainasta, sanoo tšekkiläistä European Values Center for Security Policy -ajatushautomoa johtava Jakub Janda Carnegie Endowmentin julkaisemassa artikkelissa.

– Venäjä ja Kiina – kuten diktatuurit yleensä – reagoivat vain voimaan. Sen vuoksi – kun Venäjän sota Euroopassa on jatkunut 11 vuotta – eurooppalaisten tulisi välittömästi lähettää useita divisioonia Ukrainaan. Se on ainoa konkreettinen toimi, jolla eurooppalaiset valtiot voivat muuttaa Venäjän ja Kiinan päätöksiä hyökkäyssodan jatkamisesta, Janda toteaa.

Euroopan tulisi hänen mielestään myös asettaa sektorikohtaisia talouspakotteita suoraan Kiinalle, joka tosiasiallisesti rahoittaa Venäjän sotatoimia.

– Tämä on valitettavasti ollut EU:n suurin epäonnistuminen viime vuosina: useimmille eurooppalaisille johtajille taloudelliset suhteet Kiinaan ovat paljon tärkeämpiä kuin se, että Pekingiä painostettaisiin lopettamaan Venäjän sota Ukrainaa vastaan, sanoo Janda.

Viron kansainvälistä puolustustutkimuskeskusta (ICDS) johtavan tohtori Kristi Raikin mukaan mitä enemmän eurooppalaiset kumppanit tukevat Ukrainaa, sitä suurempi paine Vladimir Putinilla on sotatoimien lopettamiseen – ei suinkaan toisinpäin.

– Juuri Euroopan heikkous ja epäröinti rohkaisevat Venäjää ja saavat Putinin uskomaan, että hän voi saavuttaa paremman lopputuloksen jatkamalla sotaansa, Raik sanoo. Euroopan tulisikin hänen mukaansa toimia pitkäjänteisesti sen varmistamiseksi, että Kreml joutuu muuttamaan laskelmiaan ja toteamaan, että sodan jatkaminen ei kannata.

Venäjälle ei pidä myöskään suoda veto-oikeutta Ukrainalle annettaviin turvatakuihin – ei myöskään siihen, millaisia joukkoja ja miten paljon maahan mahdollisesti sijoitetaan, Raik painottaa.

– Euroopalla on velvollisuus ja oikeus auttaa Ukrainaa – maata, joka on laittoman hyökkäyksen kohteena – jos Kiova sellaista pyytää, hän toteaa.

Eurooppalaisten kumppanien pitäisi hänen mukaansa keskittyä antamaan Ukrainalle sellaista apua, jolla on mahdollisimman suuri arvo maan puolustamisen kannalta.

– Joukkojen lähettämistä ennen aselepoa ei tulisi sulkea pois. Sodan kulun muuttamisen kannalta se ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä. Ukrainan oma puolustuskyky, jota liittolaiset tukevat, on tärkein tekijä sodan lopettamiseksi ja uskottavan pelotteen luomiseksi tulevaisuuden varalle, Raik kiteyttää.