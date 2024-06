”Välillä on vaikea ymmärtää mitä varten Yle on olemassa”

Kansanedustaja Tere Sammallahden (kok.) mukaan Yleisradion tehtävänkuvaa ja olemassaolon tarkoitusta tulisi tarkastella nykyistä enemmän.

Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa Sammallahti sanoi, että Yle on laajentunut yhä uusille alustoille ja aloille ilman, että asiasta on käyty keskustelua.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Yle on laajentunut, nykyisen yleisradiolain puitteissa, aika paljon kauemmas siitä, mitä se joskus oli.

Hänen mukaansa Ylen toimituksellinen kärki on tylsistynyt.

– On vaikea välillä ymmärtää mitä varten Yle on olemassa, kun on olemassa hirvittämä määrä erilaisia tehtäviä, joiden rahoituksesta edes meillä kansanedustajilla ei ole kauhean hyvää tietoa, hän sanoi.

Ylen tehtäviä tarkastellessa tulisi Sammallahden mukaan keskittyä siihen, mitä rahoituksesta saadaan vastineeksi. Hänen mukaansa on selvää, että Yle saa varmasti kaiken rahoituksensa käytetyksi.

– Mielestäni peruskysymys palaa siihen, mikä yleisradion tehtävän pitäisi olla?

Sammallahden mukaan epäselvää on, mitkä kaikki Yleisradion toiminnot ovat yhteiskunnallista luottamusta parantavia elementtejä.

Osa Ylen toiminnoista voi hänen mukaansa jopa heikentää luottamusta journalismiin. Hänen mukaansa esimerkiksi Ylen kolumnisteissa on vinouma.

Sammallahden mukaan poliitikkojen ei kuitenkaan tule puuttua ylen toimintaan tai pyrkiä vaikuttamaan toimintaan liian tarkasti. Myös Ylen rahoitusta leikattaessa päätäntävalta toteutustavasta tulee Sammallahden mukaan antaa pitkälti Ylelle.

– Näen myös riskin siinä, jos kansanedustajat alkaa mikromanageroida Ylen sisältöjä.

Yleisradiolla on Sammallahden mukaan joitakin huoltovarmuuteen liittyviä tehtäviä, jotka on rahoitettava. Kuitenkin keskustelua on hänen mukaansa erityisesti käytävä siitä, millä erilaisilla alustoilla Ylen on oltava läsnä.