”Valeri Gerasimovin aikana Venäjän armeijalle on tehty lobotomia”

Britannian sotilasattaseana Moskovassa toiminut John Foreman arvioi Ukrainan sodan paljastaneen Venäjän asevoimien älyllisen, fyysisen ja moraalisen heikkouden.

Epäonnistumisista on lopulta vastuussa yleisesikunnan päällikkö, kenraali Valeri Gerasimov.

Brittidiplomaatti muistelee Economist-lehden julkaisemassa kirjoituksessa helmikuun 11. päivää 2022, jolloin Valeri Gerasimov valehteli suoraan Moskovassa vierailleelle amiraali Sir Tony Radakinille. Gerasimov kiisti Kremlin hyökkäysaikeet ja sanoi, ettei Venäjä tarvitse lisää alueita itselleen.

– Hän väitti Venäjän modernisoitujen asevoimien olevan samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa, John Foreman sanoo.

Sotilasattasea toteaa Venäjän käyttäneen viime vuosikymmeninä miljardeja ”aktiivisen puolustuksen” strategiaan, mikä tähtäsi sodan pitämiseen kaukana Venäjän maaperältä. Painopiste laitettiin ammattisotilaisiin ja pitkän kantaman täsmäaseisiin. Ukrainan operaation piti olla ohi nopeasti.

John Foreman toteaa Gerasimovin armeijan hajonneen kappaleiksi hitaassa ja monimutkaisessa hyökkäyssodassa. Ylimielisyyden vuoksi Venäjän sotilasjohto aliarvioi Ukrainan taisteluvalmiuden ja länsimaiden reaktion.

Foremanin mukaan Valeri Gerasimov unohti 1700-luvun venäläiskenraali Aleksandr Suvorovin ohjeen, jonka mukaan vihollista ei tule koskaan väheksyä tai pitää itseään heikompana.

– Hänen asevoimansa – kuten Venäjän valtio – osoittautui epäpäteväksi, brutaaliksi ja korruptoituneeksi, John Foreman sanoo.

Tehtävässään vuodesta 2012 toiminut kenraali Gerasimov on vastuussa monista asevoimien puutteista. Sota on paljastanut jäykän komentorakenteen ja nostanut esiin hajanaisen ja keskenään riitelevän organisaation.

– Eräs hänen sodanaikaisista edeltäjistään kirjoitti, että Venäjän yleisesikunnan pitäisi olla ”armeijan aivot”; Gerasimovin aikana sille on tehty lobotomia, sotilasattasea sanoo.

Presidentti Vladimir Putin nimitti Valeri Gerasimovin Ukraina-joukkojen johtoon tammikuussa. Tämän lisäksi hän on vastuussa asevoimien koulutuksesta, varustamisesta ja uudistamisesta.

John Foreman uskoo presidentin tehneen päätöksensä pääasiassa Gerasimovin uskollisuuden eikä niinkään pätevyyden vuoksi. Ennalta pelätty Venäjän uusi talvihyökkäys osoittautui lähinnä sarjaksi raskaita tappioita aiheuttaneita rynnäköitä Itä-Ukrainassa.

Brittidiplomaatti painottaa Valeri Gerasimovin olevan omalta osaltaan vastuussa Venäjän sotarikoksista Ukrainassa. Hänen mukaansa Gerasimov olisi saatava kansainvälisen tuomioistuimen eteen samalla tavoin kuin aikoinaan Wehrmachtin pääesikunnan operaatiopäällikkö Alfred Jodl ja Bosnian serbiarmeijan komentaja Ratko Mladic.

