Valepoliisit huijanneet ihmisiä onnistuneesti

Poliisiksi esittäytyvät henkilöt ovat viime kuukausina yrittäneet huijata ihmisiltä pankkitunnuksia Koillismaalla. Osa heistä on myös onnistunut yrityksissään, kertoo Oulun poliisilaitos.

Viime kuukausien aikana usealta koillismaalaiselta on puhelimitse pyydetty heidän pankkitunnuksiaan. Soittajat ovat esittäytyneet poliiseiksi ja väittäneet, että pankkitunnusten avulla he yrittävät estää pankkitilin kaappaamisen. Osa soittajista on myös saanut pyytämänsä tunnukset ja salasanat.

Poliisi tutkii tapauksia petoksina, törkeinä petoksina, petoksen yrityksinä, törkeinä petoksen yrityksinä sekä virkavallan anastuksina.

Poliisi muistuttaa, ettei se koskaan pyydä kenenkään verkkopankkitunnuksia, ei edes rikoksen estämiseen. Poliisi myös pyytää läheisiä muistuttamaan vanhempia ihmisiä siitä, ettei verkkopankkitunnuksia kannata luovuttaa kenellekään.

Jos poliisiksi esittäytyvä henkilö pyytää sinulta verkkopankkitunnuksia, kysy soittajalta, mikä hänen nimensä on ja missä poliisilaitoksessa hän työskentelee. Soita sitten tuon poliisilaitoksen keskukseen, ja pyydä yhdistämään kyseiselle henkilölle.

Mikäli et saa soittajalta näitä tietoja, katkaise puhelu ja ilmoita valepoliisista hätäkeskukseen soittamalla puhelinnumeroon 112.

Jos epäilet pankkikorttisi tai pankkitunnustesi joutuneen vääriin käsiin, ilmoita asiasta välittömästi pankkiin ja tee rikosrikosilmoitus.