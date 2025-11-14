”Valeamiraali” pidätettiin Britanniassa – pukeutui univormuun ja laski seppeleen

Entistä historianopettaja syytetään ”valeamiraalina” esiintymisestä julkisessa muistotilaisuudessa, kertovat Brittimediat.
64-vuotias Jonathan David Carley laski sunnuntaina seppeleen ja kunnioitti sotamuistomerkkiä Llandudnossa, Pohjois-Walesissa pukeutuneena kontra-amiraalin univormuun, jossa oli 12 mitalia.
Brittimedian mukaan kunniamerkkien joukossa oli muun muassa Distinguished Service Order (DSO), joka on yksi armeijan korkeimmista urhoollisuuspalkinnoista.
Perjantaina Pohjois-Walesin poliisi vahvisti, että lehtien ja sosiaalisen median kuvissa näkyi mies, joka oli pukeutunut korkea-arvoisen laivastoupseerin univormuun ja mitaleihin seppeleenlaskutilaisuudessa.
Harlechin alueella asuva mies pidätettiin sotilaspukujen laittomaan käyttöön liittyvistä rikoksista, poliisi ilmoitti.
– Tutkintamme tapauksesta on parhaillaan käynnissä. Voimme vahvistaa, että miehen osoitteessa aiemmin tänään tehdyssä etsinnässä löydettiin laivastopuku ja valikoima mitaleja, ylikomisario Trystan Bevan sanoi The Telegraphin mukaan.
Brittimediat kertovat, että Carley on entinen historianopettaja ja soutuvalmentaja, joka on työskennellyt useissa Britannian parhaista akateemisista laitoksista.