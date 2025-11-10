Verkkouutiset

Ukrainalaisia sotilaita. AFP / LEHTIKUVA / GENYA SAVILOV

Vakava varoitus Ukrainalle: Joka toinen minuutti yksi sotilas karkaa armeijasta

  • Julkaistu 10.11.2025 | 16:25
  • Päivitetty 10.11.2025 | 18:19
  • Sota Ukrainassa
Puolustajan asevoimat kärsii miespulasta.
Virallisten tietojen mukaan yli 21 000 sotilasta lähti asepalveluksesta ilman lupaa lokakuussa, kertoo entinen ukrainalainen kansanedustaja, droonikomppanian päällikkö Ihor Lutsenko.

– 21 602 lokakuussa. Kaksikymmentäyksituhatta kuusisataakaksi ihmistä. Niin monta karkasi armeijasta viime kuussa. Virallisesti.

– Tämä on ennätys. Hyvin huono ennätys. Joka toinen minuutti yksi henkilö karkaa armeijastamme. Siihen mennessä, kun olette lukeneet tämän viestin kokonaan, toinen sotilas on jo karannut, Lutsenko kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa Ukraina heikkenee yhden puolustajan verran.

– Ja vihollinen (Venäjä) vahvistuu suhteellisesti yhden henkilön verran. Muistutan, että nämä ovat vain virallisia lukuja. Todellisuudessa monia luvattomia poistumisia yksiköstä tai karkaamisia rintamalta ei kirjata virallisesti.

Lutsenkon mukaan tämä on erittäin vaarallinen trendi, joka päättyy huonosti, jos mitään ei tehdä.

– Armeija, joka vetäytyy, pystyy vielä voittamaan. Pakeneva armeija, joka menettää kuukausittain yhä enemmän ihmisiä karkurien vuoksi – siinä on todellinen uhka Ukrainan olemassaololle. Kaikki mitä näemme kartoilla – kaikki vihollisen päivittäiset etenemiset – johtuvat juuri siitä, että meillä ei ole tarpeeksi sotilaita.

