Verkkouutiset

Donald Trump ja Vladimir Putin. / AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Väite Moskovan neuvotteluista: Oliko tämä USA:n tarjous?

  • Julkaistu 08.08.2025 | 10:47
  • Päivitetty 08.08.2025 | 12:21
  • Sota Ukrainassa
Ehdotus ei rajoittaisi Ukrainan sotilaallista tukea tai Naton laajentumista.
Puolalaismedia Onet.pl kertoo Yhdysvaltain esitelleen Venäjälle ehdotuksen Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoffin väitetään esitelleen Vladimir Putinille Valkoisen talon laatiman esityksen, joka olisi laadittu yhteistyössä Ukrainan eurooppalaisten liittolaisten kanssa. New York Timesin lähteiden mukaan Donald Trump keskusteli mahdollisesta rauhansuunnitelmasta eurooppalaisten johtajien kanssa Witkoffin Moskova-tapaamisen jälkeen 6. elokuuta.

Yhdysvaltain suunnitelma sisältäisi tulitauon, mutta ei muodollista rauhansopimusta. Miehitettyjä alueita ei virallisesti tunnustettaisi osaksi Venäjää, vaan asiaa lykättäisiin 49 tai 99 vuodella.

Suurin osa Venäjää vastaan asetetuista pakotteista kumottaisiin. Pitkällä aikavälillä palautettaisiin energia-alan yhteistyö sekä venäläisen öljyn ja maakaasun kauppa.

Meduza-media huomauttaa, ettei ehdotus sisällä puolustusliitto Naton tulevan laajentamisen rajoittamista tai länsimaisen sotilasavun lopettamista Ukrainalle. Kremlin väitetään hyväksyneen nämä ehdot.

Kremlin avustaja Juri Ushakovin mukaan Vladimir Putinin ja Donald Trumpin välinen tapaaminen voitaisiin järjestää ehkä jo ensi viikolla. Kokouspaikka on hyväksytty, mutta siitä ilmoitetaan myöhemmin.

